Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması
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Kadıköy

Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

19.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:22
Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Stadyumdaki protokol tribünü, anons odaları ve lobiler gibi alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Dünya çapında etkisini gösteren korona virüse karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı çalışmalar kapsamında Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu da dezenfekte edildi. Özel kıyafetli temizlik ekipleri, stadyumda bulunan basın tribünü, anons odaları, protokol tribünü, lobiler, yedek kulübeleri, koridorlar, hakem odaları, soyunma odaları, basın odası gibi iç mekanları ilaçlayarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. Temizlik çalışmaları, 2'şer kişiden oluşan 2 ekip tarafından yürütüldü.

Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kaynak: İHA

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Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

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