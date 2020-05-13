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Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı.

Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı
13.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:00

Ülker Türkiye Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker'den geldi." ifadelerini kullandı.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamayla, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

"Bu bayram ayrı da olsak, aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı iletişimiyle geleneksel bayram duygusuna vurgu yapacak olan Ülker, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan, bu sene içinde bulunulan durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarını belirterek, bu bayramın ruhuna uygun, "Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı bir iletişim hazırladıklarını bildirdi.

Turhan, internetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini aktararak, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

"Bu iletişimimizle araya sosyal mesafeler girse de bu bayram da gönüllerimizin bir olacağına, lezzetli Ülker hediyelik ve ikramlıklarımızla bayrama tat katacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık.

Ülker 2019'da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30,2 pazar payına ulaştı ve atıştırmalık pazarı liderliğinin yanı sıra bayramın da tartışmasız 1 numarası olmaya devam etti. Çikolata ve şekerlemedeki uzmanlığımıza, üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem bu liderlik başarısına büyük katkı sağladı."

İkramlık çikolata ve şekerleme pazarını da değerlendiren Turhan, geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarının 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığını anımsattı.

Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının tonajda yüzde 16 büyüdüğünü belirten Turhan, bu büyümenin 6 puanlık bölümünün Ülker'den geldiğini aktardı.

"Hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara olurken, şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 45,7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.

Hediyelik ve ikramlık çikolata tüketiminde İç Anadolu yüzde 23, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11, Karadeniz yüzde 7 paya sahip bulunuyor.

Hediyelik ve ikramlık şekerleme tüketiminde bölgeler, İç Anadolu yüzde 16.4, Marmara yüzde 16.1, Ege yüzde 8.3, Akdeniz yüzde 8.2, Karadeniz yüzde 5.4 olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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