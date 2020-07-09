Ülker "İsrafsız Şirket" modeliyle büyümeye devam ediyor
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Ülker "İsrafsız Şirket" modeliyle büyümeye devam ediyor

İsrafsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Ülker
09.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:04

İsrafsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, toplam atıklarının yüzde 91'ini geri dönüştürdü.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılı Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansı verilerini açıkladığı 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'in kuruluşunun 80'inci yılına denk gelen 2024 için belirlenen çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altındaki hedeflere adım adım yaklaştıklarını bildirdi.

Buyurgan, şunları kaydetti:

"Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150'ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL'lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji izleme sistemi kurarak anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık 1.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh'lik enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık. Böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30 su azaltımının üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmayı ve ürünlerimizi geliştirmeyi hedeflerken, çevreye olan etkimizi azaltmak için de inovasyonun gücünden faydalanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızı yüzde 35 artırdık. Yeni ürün, süreç, kalite iyileştirme gibi geliştirilen 372 projenin 213'ünü tamamladık. Ambalaj azaltım çalışmaları kapsamında 2019'da 355 ton plastik, 96 ton kağıt ve 10 ton daha az alüminyum malzeme kullandık."

"Çalışanların önerilerinin 850'sini hayata geçirdik"

Finansal açıdan 2019 yılında da başarılı performans gösterdiklerini belirten Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin 2019 yılında 7,8 milyar TL ciroya ulaştığını bildirdi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını öncelikle kendi çalışanlarının benimsemesi gerektiğine inandıklarını ve eğitimlerle bunu pekiştirdiklerini aktaran Buyurgan, "Geçtiğimiz yıl 'Akıl Küpü' platformumuz aracılığıyla çalışanlarımızın paylaştığı 4 bin 459 öneriyi değerlendirmeye aldık. Zaman, maliyet tasarruf ve iyileştirmeleri kapsayan bu önerilerin 850'sini hayata geçirdik. İleri teknolojiyle israfsız üretim modeli bize verimlilik, üretkenlik, hız ve maliyet avantajı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"2014'ten bu yana 2,2 milyon kilometre daha az mesafe katedildi"

Karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ettiklerini aktaran Buyurgan, fabrikalardan Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere uzanan dağıtım ağının sistematik bir yaklaşımla sürekli yenilendiğini, 2014 yılından bu yana 2,2 milyon kilometre daha az mesafe katedildiğini, bunun da dünyanın çevresinin 55 kez daha az dönülmesi demek olduğunu kaydetti.

"Alanında uzman kuruluşlarla iş birliği içindeyiz"

Mete Buyurgan, bitki biyoçeşitliliğinin korunmasının, tarım kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasının ve tarımda verimliğin sağlanmasının sürdürülebilir tarım için ana unsur olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alanında uzman kuruluşlarla iş birliği içindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday, hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir ham madde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile ideal bisküvilik buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda 'Ali Ağa' adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türünü geliştirdik. Deneme ekimlerini yaptığımız Ali Ağa buğdayının yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yıllık yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerimizle yaptığımız sözleşmeli ekimden karşılıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 'Kahraman' isimli yulaf çeşidini geliştirme projesine destek olduk."

"Gıdada üst üste ikinci kez 'iyi yaşam markası' seçildik"

2016 yılından beri küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde ve 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarını hatırlatan Buyurgan, "Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Good Life/İyi Yaşam Araştırması'na göre, gıdada üst üste ikinci kez 'iyi yaşam markası' seçildik. Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen 2019 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri'nde 'Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İletişimi', 'Su Yönetimi' ve 'Lojistik Yönetimi' olmak üzere 3 kategoride birden finalist olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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