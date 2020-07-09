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Ülker "İsrafsız Şirket" modeliyle büyümeye devam ediyor

Sorumlu ve lider bir gıda şirketi olarak, israfsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayımladı.

Ülker
09.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:13

Sorumlu ve lider bir gıda şirketi olarak, israfsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayımladı. Ülker, toplam atıklarının yüzde 91'ini geri dönüştürdü. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk 2 bin 502 kilowatt enerji tasarrufu sağladı. 2014 yılından bu yana dağıtım ağındaki sürekli iyileştirmelerle 2,2 milyon kilometre daha az yol katetti.

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketi Ülker, 2019 yılı Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansı verilerini açıkladığı 5. Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayımladı.

Ülker'in kuruluşunun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlenen çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altındaki hedeflere adım adım yaklaştıklarını dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan ilerlemelerle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150'ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL'lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji izleme sistemi kurarak, anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 Kilowatt enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık. Böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30 su azaltımının üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmayı ve ürünlerimizi geliştirmeyi hedeflerken, çevreye olan etkimizi azaltmak için de inovasyonun gücünden faydalanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızı yüzde 35 artırdık. Yeni ürün, süreç, kalite iyileştirme gibi geliştirilen 372 projenin 213'ünü tamamladık. Ambalaj azaltım çalışmaları kapsamında 2019'da 355 ton plastik, 96 ton kağıt ve 10 ton daha az alüminyum malzeme kullandık."

Çalışanlarının önerilerinin 850'sini hayata geçirdi

Finansal açıdan 2019 yılında da başarılı performans gösterdiklerini belirten Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin 2019 yılında 7,8 milyar TL ciroya ulaştığını ifade etti. Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı öncelikle kendi çalışanlarımızın benimsemesi gerektiğine inanıyor, eğitimlerle bunu pekiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Akıl Küpü' platformumuz aracılığıyla çalışanlarımızın paylaştığı 4 bin 459 öneriyi değerlendirmeye aldık. Zaman, maliyet tasarruf ve iyileştirmeleri kapsayan bu önerilerin 850'sini hayata geçirdik. İleri teknolojiyle israfsız üretim modeli bize verimlilik, üretkenlik, hız ve maliyet avantajı getiriyor."

2014'ten bu yana 2,2 milyon km daha az mesafe katedildi

Karbon salım artışı olmadan büyümeye devam ettiklerini hatırlatan Buyurgan, fabrikalardan Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere uzanan dağıtım ağının sistematik bir yaklaşımla sürekli yenilendiğini, 2014 yılından bu yana 2,2 milyon kilometre daha az mesafe katedildiğini, bunun da dünyanın çevresinin 55 kez daha az dönülmesi demek olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir ham madde tedariki öncelikli konu

Bitki biyo çeşitliliğinin korunması, tarım kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması, tarımda verimliğin sağlanmasının sürdürülebilir tarım için ana unsur olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Buyurgan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Alanında uzman kuruluşlarla iş birliği içindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir ham madde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile ideal bisküvilik buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda "Ali Ağa" adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türünü geliştirdik. Deneme ekimlerini yaptığımız Ali Ağa buğdayının yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yıllık yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerimizle yaptığımız sözleşmeli ekimden karşılıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Kahraman isimli yulaf çeşidini geliştirme projesine destek olduk."

Ülker ikinci kez iyi yaşam markası seçildi

2016 yılından beri küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde ve 2015 yılından bu yana Borsa Istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarını dile getiren Buyurgan; "Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Good Life/İyi Yaşam Araştırması'na göre, gıdada üst üste ikinci kez 'iyi yaşam markası' seçildik. Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen 2019 da Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri'nde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İletişimi, Su Yönetimi ve Lojistik Yönetimi olmak üzere üç kategoride birden finalist olmayı başardık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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