Ülker'in insan kaynakları uygulamalarına 7 ödül

Şirketlerin yıl içindeki inovasyonları ve başarılarını ödüllendiren "MENA Stevie Awards"ta, Ülker insan kaynakları (İK) alanında 7 ödüle layık görüldü.

Şirketlerin yıl içindeki inovasyonları ve başarılarını ödüllendiren "MENA Stevie Awards"ta, Ülker insan kaynakları (İK) alanında 7 ödüle layık görüldü.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, genç yeteneklere yönelik, 2013'ten bu yana yürüttüğü "Commercial Talent" işe alım programıyla 2 altın, "Yenilenen İşe Alım Süreci" ile 2 bronz, "Analitik Ücret Yönetimi Süreci" projesiyle de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödül alarak, toplamda 7 ödülün sahibi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, şirketin kazanılan bu ödüllerle İK stratejisinin başarısını bir kez daha tescil ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnsan Kaynakları organizasyonumuzu, çalışan mutluluğu üzerine şekillendiriyoruz. Stevie Awards'ta 2 altın ödüle layık görülen 'Commercial Talent' projemizle, yeni mezun genç yeteneklere, 1,5 yıl süren, ticareti ve satışı 360 derece öğrettiğimiz bir program sunuyoruz. Bu süre içerisinde genç yetenekler, şirketimizdeki farklı fonksiyonları deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca gençlerimizi kurum içi akademimizde çeşitli eğitimler, koçluk ve mentorluk programlarıyla da destekliyor ve bir yılın sonunda nihai görevlerine atamalarını yapıyoruz. Yenilenen İşe Alım Süreci'nde is hem yeni işe başlayan çalışanın hem de İnsan Kaynakları profesyonellerinin vaktini verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla birçok süreci dijital ortama aktarıyoruz. Yine ödül kazandığımız Analitik Ücret Yönetimi Süreci'nde de ücretlendirme süreçlerinde standart ücret yönetimi prensiplerinin ötesine geçerek, İK & Ücret analitiklerinden ve veri analizlerinden yararlanıyoruz."

"İK'da dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

İnsan kaynakları alanında dijitalleşmeye her geçen gün daha fazla yatırım yaptıklarına dikkati çeken Gözleveli, dijital İK uygulamalarıyla işe alım süreçlerinden uyum süreçlerine kadar çalışanlarıyla sürekli iletişimde olmayı amaçladıklarını belirtti.

Gözleveli, İK açısından dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2018 yılında tüm insan kaynakları süreçlerimizi daha kullanıcı dostu ve dijital çağın gereklerine uygun bir platform olan Workday'e taşıdık. Yetenek yönetimi, işe alım ve ücret yönetimi gibi ana İK konularımızı çalışanlarımızın her noktadan mobil olarak da erişebileceği bu dijital altyapı üzerinden yönetiyoruz. Buna ek olarak yeni dijital uygulamaları; 'onboarding (-işe uyum)' ve 'işe alım' süreçlerinde hayata geçirdik. İK süreçlerinde dijitalleşme, iş süreçlerini sadeleştiriyor, şirketleri daha şeffaf bir hale getiriyor ve maliyetleri azaltıyor. Dijitalleşme trendi dünyada etkisini tüm hızıyla sürdürürken; İK'nın trendleri takip etmesi, dijital dönüşüme ayak uydurması, süreçlerini yenilemesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz