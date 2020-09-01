HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ülker'in bisküvilik, yüksek verimli Aliağa Buğdayı'nda ilk hasat yapıldı

Ülker'in, yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için başlattığı proje ilk meyvesini verdi.

Ülker'in bisküvilik, yüksek verimli Aliağa Buğdayı'nda ilk hasat yapıldı
01.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:04

Ülker'in, yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için başlattığı proje ilk meyvesini verdi.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'yle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen, bisküvilik un üretimine uygun, yüksek verimli, hastalıklara, kuraklığa dayanıklı "Aliağa" adlı buğdayının ilk hasadı yapıldı.

Yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek ve buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek hedefiyle 2007 yılında başlatılan projede, bisküvi üretimi için ideal buğday çeşidi geliştirme çalışmaları yapıldı. İlk denemeler, Enstitü'nün tarlalarında 2007-2011 yılları arasında gerçekleştirilirken, 2011-2014 yılları arasında ise geliştirilen buğdaylar farklı lokasyonlarda test edildi. Çalışmalar sonucunda Aliağa adı verilen buğday seçildi ve buğdayın tescili için 2014 yılında başvuru yapıldı. İki yıl boyunca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nün farklı lokasyon ve şartlardaki testlerinden de başarıyla geçen Aliağa Buğdayı, tescile uygun bulundu. 2017-2019 yılları arasında buğdayın yaygınlaşması için tohum üretme çalışmaları Enstitü tarafından kendi ekim alanlarında yapıldı.

"İlk ekim Kasım 2019'da gerçekleştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan Aliağa Buğdayı'nın ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 2023 yılında buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu buğdaydan karşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Sürdürülebilirlik alanında yürütülen projelerde son yıllarda büyük mesafe kat ettiklerini aktaran Buyurgan, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı, şirketimizin kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan 'İsrafsız Şirket' modeline uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Tohumdan başlayarak, üretimin her kademesinde ve tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedariki bizim için önemli. Buğday da kritik ham maddelerimizden biri. Bu anlayışla çok önemli bir projenin hayata geçmesinden dolayı hem şirketimiz, hem de ülkemiz adına son derece mutluyuz. İlk ekimi, 2019 yılı Kasım ayında Konya ve Ankara'da 700 dönüm arazide gerçekleştirilen Aliağa Buğdayı'nın ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hasatta yaklaşık 300 ton tohum üretimi hedefimizi yakaladık. Bu tohumları, 2020 yılı ekim döneminde toprakla tekrar buluşturarak tohumun yaygınlaşmasını sağlayacağız. 2023 yılında ise bisküvilik buğday ihtiyacımızın yarıdan fazlasını Aliağa Buğdayı'yla karşılamayı hedefliyoruz."

"Üretimde daha az su, daha yüksek verim"

Üreticiye kazandırılan yerli ve milli buğdayla sektöre de öncülük edebildikleri için çok mutlu olduklarını belirten Ülker Ankara Un Fabrikası Genel Müdürü Ali Çelik ise "İlk hasadımızdan elde ettiğimiz sonuçlar net olarak gösterdi ki, Aliağa Buğdayı hem bisküvi endüstrisinin hem de ekmeklik un üreten sanayicilerin buğday taleplerinin karşılanmasına önemli bir katkı sağlayacak. Bu buğday, mevcut buğdaylara göre sulu arazide yüzde 17 ile 20 arasında daha verimliyken, kuru arazide ise bu verim dekar başına yüzde 40 ila 60'a kadar çıkabiliyor. Aliağa Buğdayı'nın kurak arazilerde mevcut buğday türlerine kıyasla daha verimli olmasının bir diğer avantajı da buğday üretiminde su kaynaklarının daha az tüketilmesini sağlaması. Gelecek dönemde çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Un Fabrikası Ticaret Direktörü Mehmet Ekici ise bisküvi üreticilerinin dışında diğer sektörlerden de yoğun bir talep beklediklerini belirterek, "Bu tohumun çiftçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanması bizi mutlu ediyor. Özellikle Konya Ovası'ndaki çiftçilerimizin ilk kez bu kadar yüksek verim almaları bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı Ekonomi
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Güncel
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı 3. Sayfa
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı Güncel
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı
Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Wilma Elles Pınar Tartan Didem Soydan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Daha Fazla Ateş Eylül İzmir Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Ülker'in bisküvilik, yüksek verimli Aliağa Buğdayı'nda ilk hasat yapıldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:04:18. #1.14#
title