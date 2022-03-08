Ülker Ece'nin 'İsme özel' kutuları çikolata severleri bekliyor - Haberler

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Ülker Ece'nin 'İsme özel' kutuları çikolata severleri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ülker Ece'nin 'İsme özel' kutuları çikolata severleri bekliyor

Ülker'in hediyelik çikolatalarından Ece Çikolata, tüketicilerinin karşısına bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor.

Ülker'in hediyelik çikolatalarından Ece Çikolata, tüketicilerinin karşısına bir sürprizle çıkmaya hazırlanıyor. 15 Mart'a kadar sürecek kampanyada isme özel Ülker Ece kutusu yaptırmak isteyenler için online platformda sınırlı sayıda sipariş kabul edilecek.

Ülker'in hediyelik çikolatalar portföyünden "Ece Çikolata", Mart ayında bir sürprizle lezzet tutkunlarını mutlu etmeye hazırlanıyor. Bayramın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan, bütün fındık ve fındıklı kremalı 'Ülker Ece' isme özel ürün kutularıyla çikolata severlerin karşısına çıkıyor. 15 Mart'a kadar belirlenen online satış platformundan Ece Çikolata alışverişi yapanlar, sevdiklerinin isimlerinin yazıldığı kutuları hediye etme ya da kendi isimlerinin yazıldığı kutulara sahip olma fırsatını yakalayacaklar. Sınırlı sayıda siparişin kabul edileceği kampanyada siparişler bayram öncesi tüketicilerin vereceği adreslere ulaştırılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mart, Yerel, Haberler

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