Ülker'de üst düzey atama

Ülker Bisküvi'de önemli bir görev değişimi yaşandığı açıklandı. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi'de CFO görevine 3 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi.

Ülker Bisküvi'de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan ise 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Yıldız Holding'e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global'in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.

Bu önemli görev değişimiyle ilgili konuşan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Birçok uluslararası şirkette önemli roller üstlenmiş olan Fulya Banu Sürücü şirketimize finansal alanda liderlik edecek. Kendisinin sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük güç katacağına inanıyorum. Fulya Banu Sürücü'ye aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle, son 5,5 yıldır bünyemizde CFO olarak görev yapan Cenker Uçan'a da bugüne kadar Ülker Bisküvi'nin başarı yolculuğundaki katkıları için çok teşekkür ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

FULYA BANU SÜRÜCÜ KİMDİR?

Fulya Banu Sürücü üniversite eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 1997 yılında tamamladıktan sonra, University of Wisconsin – Milwaukee'de Finans odaklı MBA programında yüksek lisans yaptı. Sürücü, profesyonel kariyerine 1999 yılında Coca-Cola İçecek Türkiye'de Finans Uzmanı olarak başladıktan sonra, 2001 yılında Manpower ve U.S. Bank bünyesinde Uluslararası Finans Uzmanı, MillerCoors şirketinde ise 2003 yılına kadar Finansal Analist olarak görev aldı. Fulya Banu Sürücü, 2003 yılında PepsiCo Türkiye'ye Finansal Planlama Uzmanı olarak katılmasının ardından, sırasıyla Finansal Planlama Şefi, Ticari Fonksiyonlar Finansal Planlama Müdürü, Türkiye Finansal Planlama Müdürü, Türkiye Finans Kontrolörü görevinde, Türkiye Finansal Kontrol Departmanı Lideri olarak 12 yıl boyunca çalıştı. 2015 yılında General Electric bünyesine EAGM Bölge (Doğu ve Afrika Gelişen Pazarlar) Finansal Kontrolörü olarak katılan Fulya Banu Sürücü, 2018 yılına kadar EMEA Bölgesi Lojistik İş Birimi CFO'su olarak görev yaptı.

Borusan'da 2018 yılında CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Fulya Banu Sürücü, Ülker Bisküvi'ye katılmadan önce, EnerjiSA Üretim'de CFO olarak görev yapıyordu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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