Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak
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Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağış etkili olacak
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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