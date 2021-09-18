Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Cansu Dere Muslera
Spor Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sultan Selim Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 08:51:21. #1.11#