Ülkenin kuzey kesimlerinde sis bekleniyor Marmara'nın doğusu ile ülkenin kuzey kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu ile ülkenin kuzey kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az

bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi

ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer

yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin

üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA