Ülkenin Huzuru İçin Sonsuza Dek Yürüyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet için nasıl yürüdüysem, bu ülkenin huzuru, bu ülkenin mutluluğu, bereketi için de sonsuza kadar yürüyeceğim" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen Manyas'ın Kurtuluş Şenliği ve Süt Ürünleri Festivali'ne katıldı. Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Hayatın her alanında kadınlarımız mücadele ediyorlar. Onların okumasını, onların hayatın her alanında mücadele etmesini yüreğimden istiyorum. Sizlere şunları söylüyorum. Kızlarınızı, çocuklarınızı okutun. Güzel Türkiye'ye yapacağınız katkı sizin çocuklarınızı okutmanız olacaktır" dedi.



Üniversitede öğrenci olduğu yıllardan söz eden Kılıçdaroğlu, "Üniversitede öğrenciyken memlekete gider, başımın annemin dizine koyardım. Hayatımdaki en mutlu anlar o anlardı. Saçlarımı okşardı, kocaman adamdım ama o benim annemdi. Dolayısıyla anne sevgisi, yurt, bayram sevgisi gibidir. Annemizi nasıl seviyorsak bu vatanı, bayrağı Atatürk'ümüzü, şehitlerimizi, gazilerimizi de aynı şekilde seviyoruz" dedi.



"Adalet için nasıl yürüdüysem, bu ülkenin huzuru, bu ülkenin mutluluğu, bereketi için de sonsuza kadar yürüyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, en büyük desteğinin vatandaşlar olduğunun altını çizdi. CHP'li belediye başkanlarına hiçbir ayrım yapmadan, oy versin vermesin, herkese hizmet etmeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarım harcadığı her kuruşun hesabını millete verecekler. Bizim en temel özelliğimiz, biz kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını millete veririz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim inancımızın gereğidir. Bu bizim ahlakımızın gereğidir" diyerek sözlerini noktaladı.



