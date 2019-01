Ülkenin Geleceğini Hedef Almak Gazetecilikle Bağdaşmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz. Devlet sırlarını yasa dışı yollarla ele geçirmek, tahrip etmek dünyanın hiçbir yerinde 'gazetecilik faaliyeti' olarak tanımlanmaz." dedi.

Usta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Basın Buluşması" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin özgür ve tarafsız basın olduğunu söyleyen Leyla Şahin Usta, "Özgür ve tarafsız basın, vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkının en önemli teminatıdır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya; insan haklarının, sosyal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kamu yararı gözetmesi gerektiğinin altını çizen Usta, "Böylesine ulvi bir görevi yerine getiren emekçi gazetecilerimizin, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleriyle özel hayata saygı çerçevesinde görev yapmaları çok çok önemlidir. Siz değerli gazetecilerimiz, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi önemli bir misyon taşıyorsunuz. Her türlü koşulda görevini yerine getiren, mesai saati gözetmeksizin vatandaşımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için mücadele veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk basınının bugüne dek ülke demokrasisine verdiği katkının takdire şayan olduğunu ifade eden Leyla Şahin Usta, Türkiye'de özellikle son 17 yılda yaşanan toplumsal dönüşümlerle medya alanında da ciddi bir gelişme kaydedildiğini vurguladı.

Usta, Türk basınının 15 Temmuz'da gösterdiği demokrasi mücadelesinin darbe girişiminin bastırılmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu ileterek, şöyle devam etti:

"Maalesef gazetecilik mesleğini kötüye kullanarak, bu meslek üzerinden vatandaşlarımızda yanlış algı oluşturmak isteyen bir zihniyet de var. Dış mihrakların ekmeğine yağ süren bu zihniyet, onlarla iş birliği içerisinde karalama kampanyalarını yürütmektedir. Batı dünyası da bu safsataları bizim karşımıza 'basın ve ifade özgürlüğü gaspı' olarak getiriyor. Bugün tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen isimler, başta terör suçu olmak üzere birçok suçtan ceza almış isimlerdir."

Türkiye'de yasaların herkes için bağlayıcı olduğunu dile getiren Leyla Şahin Usta, şöyle devam etti:

"Devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz. Devlet sırlarını yasa dışı yollarla ele geçirmek, tahrip etmek dünyanın hiçbir yerinde 'gazetecilik faaliyeti' olarak tanımlanmaz. Unutmayın ki basın özgürlüğünü en iyi şekilde sağlamak konusunda birtakım yasal düzenlemeler gibi, basın mensuplarının meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uymaları da son derece önemlidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm gazetecileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik etti.

Gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğine değinen Altay, şöyle konuştu:

"Yalnızca çağımızın değil, kapsama alanı gereği her çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yapıldığı takdirde kamuoyunu aydınlatan çok önemli bir meslektir. Meslek hayatınız boyunca her an haber ve bilgi peşinde koşan siz gazeteciler, halkımızın talep ve beklentilerini de yansıtarak kamusal bir görev yapıyorsunuz aslında. Bunu yaparken hem basın meslek ilkelerini gözetmek, hem kişilik haklarına saygı göstermek hem de dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizi doğru kullanmak ve korumak zor ve kaçınılmazdır. Konyamız bu açıdan çok şanslı. Zira hem yayıncılık hem de içerik bakımından Konya basınının seviyesi oldukça yüksektir."

Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarına, şehrin ve ülkenin gelişimine verdikleri katkı dolayısıyla da teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar, Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Ekmekçioğlu ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Başkanı Murat Dönmez de birer konuşma yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla meslektaşlarını tebrik etti.

Programa çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: AA