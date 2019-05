Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"na ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında ülkemize yönelik terör hadiselerini önleyebilmek için bu tip girişimlerde her zaman bulundu. Bu da TSK ve ülkemizin menfaati için elbette gereklidir kanaatindeyim." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü kutlayarak, fethin Türk tarihi içindeki yerinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un fethinin dünya tarihinin akışını tamamen değiştirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu fethin temelinde, inanç, azim, ilim ve teknoloji yatmaktadır. Bu inanç ve azmin altında aynı zamanda, Peygamber efendimizin asırlar öncesindeki müjdesi, Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinin inancı ve manevi mirası yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın, küslüklerin olmadığı ve dostluğun hakim olduğu bir atmosferi yaşamak anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Özellikle İstanbul seçimlerinde bayram ruhu tam manasıyla hakim olmalıdır ki, kırılmalar, küsmeler olmasın." dedi.

Yeni askerlik sistemi

Yeni askerlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karamollaoğlu, sistemle alakalı gelişmeleri, endişe ile karşıladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

" 'Türkiye'nin beka sorunu var' derken, Akdeniz'de, Basra'da ve birçok noktada ülkemiz adeta kuşatma altına alınırken, asker mevcudumuzun aniden ciddi ölçüde azaltılması, pek de bize akıl karı gibi gelmiyor. Adalar, Kıbrıs, Suriye, Kerkük, Musul ve terör sorununun had safhada olduğu bir süreçte asker azaltılması kesinlikle mantıklı gözükmemektedir. Ülkemizin etrafının ateş çemberiyle sarılı olduğu bir dönemde bu yeni sistemin açacağı zararların tahminlerin ötesinde olabileceğini iktidar mensupları düşünmeli ve bu kararları yeniden gözden geçirmeliler diye düşünüyorum."

Karamollaoğlu, ABD'nin Orta Doğu ve özellikle İran politikasını eleştirerek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve D8 üyesi ülkelerin ABD'ye karşı İran'ın yanında durmaları gerektiğini söyledi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, "Özellikle son zamanlarda sivillerin bir sığınma mekanı haline gelmiş olan İdlib'de yaşananlar hepimizi endişeye sevk ediyor. Bu noktada da yine Türkiye'nin üzerine büyük vecibeler düşüyor. Suriye'nin üzerinde oynanan oyunlar hem İran'ı hem ABD'yi hem de Rusya'yı harekete geçirmiş vaziyette. Herkesin bir parmağı var ama kaybeden siviller oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın kuzeyine "Pençe Harekatı"

Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'daki bazı alimlerin Müslüman Kardeşler teşkilatı ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle idam edilecekleri yönündeki iddialara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Böyle bir karar gündemde ise Allah rızası için şu ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler. Kendilerine göre herkes birtakım gerekçe bulabilir, ancak özellikle alimler, haksızlığı ve katliama sebebiyet vermemek şartıyla hiçbir surette fikirlerinden, inançlarından ve fetvalarından dolayı bir zulme maruz kalmamalıdırlar."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki teröristlere yönelik olarak düzenlediği operasyona ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında ülkemize yönelik terör hadiselerini önleyebilmek için bu tip girişimlerde her zaman bulundu. Bu da TSK ve ülkemizin menfaati için elbette gereklidir kanaatindeyim." dedi.

