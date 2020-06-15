"Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı" Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için 'Pençe Kartal' operasyonu başladı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için 'Pençe Kartal' operasyonu başladı" dedi.

Sözcü Kalın, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için 'Pençe Kartal' Operasyonu başladı.

Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA