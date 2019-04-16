Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her türlü engele rağmen ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporda hem diğer alanlarda çok daha güçlü bir Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek, tüm dünyaya ilan edeceğiz." dedi.

Gillette Milliyet sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda düzenlenen "Gaziantep Gillette Bağış Etkinliği", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

Bakan Kasapoğlu konuşmasında, daha önce yaptığı ziyaretler sırasında kentte inşa edilecek spor tesisleri için 150 milyon liralık protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Gaziantep'teki bağış etkinliğine emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Erdoğan Demirören Bey'i geçen yıl ahirete yolcu ettik. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayırsever bir iş adamı olarak bu geleneği bugün çocukları ve Yıldırım Demirören devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sporun önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi hizmetinize sunuyoruz. Ülkemiz son 10 yılda sporda çok önemli aşamalar kaydetti. Ülkemizdeki tesisler mükemmel durumda. Bu vesileyle şunu da sizlere tekrar duyurmuş olayım. Üç ay kadar önce Gaziantep'te çok güzel bir protokol imzaladık. Bir yıl içinde tamamlanacak olan 150 milyon lira değerindeki spor tesislerimizin imza törenini yaptık. Spor bizim için iyileştirici yönü bilinen bir konu. O yüzden hepimizin her gün spor yapması lazım. Biz de bu imkanları sizlere sunmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep bizim için önemli. Gaziantep, bölgenin spor başkenti olacak. O yüzden inşallah bugün vereceğimiz malzemeleri, yapacağımız tesisleri sizler her zaman kullanacaksınız. İnternette vakit geçirmek yerine spor yapacaksınız."

"Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız"

Gelecekte Gaziantep'ten madalya sahibi şampiyon sporcular çıkacağını ifade eden Kasapoğlu, kendisinden önce söz alan Yıldırım Demirören'in, "35 bin öğrenciye desteği 100 bine çıkaralım." önerisini hatırlattı.

Kasapoğlu, "Yıldırım Demirören, '100 bin' dedi ama ben bu sayıyı 150 bine çıkarıyorum. Yeter ki uyuşturucuya ve tüm kötülüklere karşı sporu önemli bir araç olarak kullanalım ve değerlendirelim. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Her türlü engele rağmen ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporda hem diğer alanlarda çok daha güçlü bir Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, tüm dünyaya ilan edeceğiz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Demirören: "Ülkemiz için bunu yapalım"

Etkinlikte yer alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, aile olarak her zaman eğitime destek verdiklerini aktardı.

Destek verilecek öğrenci sayısının 35 binden 100 bine çıkarılmasını öneren Demirören, şöyle devam etti:

"Milliyet gazetesi, Gillete, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla başlattığımız, Güney Doğu'da 35 bin öğrenciyi giydirme projesi bugün ilk meyvelerini veriyor. Biz Demirören ailesi olarak bugüne kadar 35 ilkokul ve ortaokul yaptırdık. 50 bine yakın engelli sandalyesi dağıttık. Bunları yapmaktan şeref duyuyoruz. Sizlerden bir ricam var, bu 35 bin rakamı çok az. Gelin hep beraber bunu 100 bine çıkaralım. Çünkü spor, gençlik için çok önemli. Ülkemiz için bunu yapalım. Dünyada dostluk ve barış, sporla geliyor. Sayın Bakanımız da bununla ilgili çok güzel projeler yapıyor. İnşallah bunu arttıracağız."

Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da 65 yıldır düzenlenen "Milliyet Spor Ödülleri" çatısı altında bu yıl farklı bir projenin altına imza attıklarını söyledi.

Bu yıl ihtiyacı olan okullara bağış yapma kararı aldıklarını dile getiren Turnaoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla bu yardımı arttırdık. İhtiyaç sahibi 35 bin çocuğa spor malzemesi sağlayabiliyoruz. Onlar yarının hem güzel hem de başarılı sporcuları olabilsin. Biz sporun iyileştirdiğine inanıyoruz. Spor ile aktif olarak ilgilenenlerin daha sağlıklı, daha kendine güvenen bireyler olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise projede yer almaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol mensuplar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini verdi.

Kaynak: AA