Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisi, hükümetin desteği ve reel sektörün azmiyle başarı hikayesi yazdı." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 2017 yılına ilişkin açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüdüğünü belirten Baran, GSYH'nin da 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olduğunu anımsattı.

Baran, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisi, hükümetin desteği ve reel sektörün azmiyle başarı hikayesi yazdı. Ülkemizin başarısı büyüme rakamlarıyla tescillendi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin yavaşlama seyrine gireceği sinyallerinin zamanında ve doğru şekilde değerlendirildiğinin, teşhisin eksiksiz konduğunun ve tedavinin de doğru uygulandığının altını çizen Baran, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu ve hükümetin reel sektöre sağladığı mali teşviklerin önemine değindi.

Baran, Türkiye'nin sorunlarla dolu bir coğrafyanın ortasında, darbe girişimine, küresel oyunlara rağmen siyasi istikrarını sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomide atılan adımların temelinde ülkeye ve istikrara yönelik güvenin olması, başarıyı beraberinde getirdi. Türkiye'nin büyümede başarı hikayesi yazdığı dönemlerde Suriyeli sığınmacılar için toplam 30 milyar dolar harcadığının da dikkate alınması gerek. 15 Temmuz darbesini başaramayanların umudu siyasette başarılamayanı ekonomide başarmaktı ancak bu oyun da bozuldu."

Türkiye'nin ekonomik büyümede sergilediği başarının, özel sektörünün ve onu doğru yöntemlerle destekleyen hükümetin başarısı olduğuna dikkati çeken Baran, bu başarının yerli ve milli üretim hamlesiyle daha da köklü hale dönüştürüleceğini kaydetti.