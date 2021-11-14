ÇANAKKALE (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bölgemizdeki ve dünyadaki mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Savunma sanayinin her alanında kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan da tamamen kurtaracağız. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak, milletimizi ve devletimizi güçlendirmek için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı.

Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme töreni vesilesiyle yaptıkları ziyareti, Biga'daki güzel buluşmayla taçlandırmak istediklerini belirtti.

"ÇANAKKALE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNE YENİ BİR KAPI ARALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin ve ülkemizin bu güzel şehrini, her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları da destekliyoruz. Bugün burada, il genelinde tamamladığımız eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yaparak, inşallah Çanakkale'nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eser ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini yabancıların istemeyeceklerini anlayabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bu topraklardaki varlığına tahammül edemeyenlerin büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin karşısında olmaları da gayet doğaldır. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin, havasını soluyanların, tüm imkanlarından ziyadesiyle istifade edenlerin böyle davranmasını kabullenemeyiz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINI ENGELLEMEK İÇİN CANHIRAŞ BİR GAYRET İÇİNDELER"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini içleri kan ağlayarak izleyenlerin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Çanakkale'deki bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce, içlerindeki tüm kini ve nefreti Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Üstelik sadece prensipte projeye karşı çıkmakla kalmıyorlar. Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek, ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık konuşuyorum, bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. "

"İşte buradan, Çanakkale'den, Biga'dan meydan okuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mankurtlar da, onların iplerini ellerinde tutanlar da ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Nasıl her alanda yüzlerce projeyi ülkemize kazandırmışsak; Allah'ın izniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de tamamlayacağız. Karadeniz'deki doğal gazı da milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Karadeniz'deki doğal gaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de burada ayrıca gözeteceğiz. Akdeniz'deki, Ege'deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız. Kanal İstanbul'u da inşa edeceğiz. Sınırlarımızın ötesine kurduğumuz güvenlik hatlarını da birleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZDEKİ VE DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgedeki ve dünyadaki mazlumların sesi olmayı sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Savunma sanayinin her alanında kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan da tamamen kurtaracağız. Varsın Türkiye düşmanları hasetlerinden çatlasın. Varsın Türkiye düşmanlarıyla kol kola girenler esip gürlesin. Varsın sözde Atatürkçü, sözde milliyetçi mankurtlar düştükleri çirkeflik çukurunda debelenip dursun. Biz, ülkemizi hedeflerine ulaştırmak, milletimizi ve devletimizi güçlendirmek için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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