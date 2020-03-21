"Ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür" Ülke olarak çok unutkan bir toplum olduğumuzu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ülkemizin başına bir virüs, bir bela musallat olduğunda önceki virüsleri, önceki belaları hemen unuttuğumuzu dile getirdi.

Ülke olarak çok unutkan bir toplum olduğumuzu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ülkemizin başına bir virüs, bir bela musallat olduğunda önceki virüsleri, önceki belaları hemen unuttuğumuzu dile getirdi. Sözen, "Koronavirüs çok tehlikeli dikkat edilmesi gereken, önlem almamız gereken bir virüstür, ancak unutmamalıyız ki ülkemize musallat olan ve olabilecek en büyük virüs PKK ve FETÖ'dür" dedi.

Koronavirüse karşı önlemleri alırken, 40 yıldır ülkemizin başına musallat olmuş PKK, PYD, YPG, FETÖ virüslerinin de asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Ziya Sözen, "Çünkü bu virüsler ülkemizde 40 bin asker, polis, güvenlik korucusu, öğretmen, kamu görevlimiz ve sivil vatandaşlarımızın şehit olmasına sebep oldu. Bu virüsler ülkemizin başına gelmiş ve gelebilecek en tehlikeli en öldürücü virüslerdir. Koronavirüsüne karış mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken 40 yıldır ülkemizin başına musallat olmuş bu virüslere karşı canları ve kanları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza da teşekkür etmeyi onları da alkışlamayı asla unutmamamız lazım. İddia ediyorum ki dünyada hiç bir virüs PKK terör örgütü kadar FETÖ kadar tehlikeli değildir. Bu bağlamda bir şehit çocuğu olarak terörle ve teröristle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teşkilatımıza, güvenlik korucularımıza minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu mübarek gecede herkesi askerimize polisimize ve güvenlik korucularımıza dua etmesini özellikle rica ediyorum. Terörle ve teröristle mücadelede çok büyük kararlılık örneği gösteren başta cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Milli Savunma Bakanımız Hulisi Akar'a, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler'e, kuvvet komutanlarımıza, jandarma genel komutanımıza, emniyet genel müdürümüze, sahil güvenlik komutanımıza minnet şükran ve teşekkür duygularımı ifade ediyorum. Bu bağlamda kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla ararken, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Şahsım ve temsil ettiğim camiam adına bütün güvenlik güçlerimizi canı gönülden yürekten alkışlıyorum. Vatan size minnettardır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA