Ülkemizde Utandıran Tablo: İşsizlik ve Eğitimsizlikte Zirvedeyiz!

OECD'nin eğitim raporuna göre, ekonomiye milyarlarca dolar katkı mümkün kılabilecek 4 milyona yakın Türk genci ne eğitim sisteminde ne de ekonomide yer bulabiliyor





Yeni eğitim-öğretim yılı açılırken, Türkiye'de gençliğin adeta harcanmakta olduğu uluslararası bir raporla ortaya konuldu. Mesleki ve örgün eğitim dışında olan ve bir işte çalışmayan gençlerin oranı yüzde 33'ü bulurken, kızlarda bu oran yüzde 46'yı geçti.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) dün duyurduğu "Bir Bakışta Eğitim 2017" raporuna göre, kuruluşa üye 35 ülke içinde Türkiye, işsizlik ve eğitimsizikte liderliği kimseye bırakmadı.



KIZLARDA DURUM VAHİM





18-24 yaş grubundaki aşağı yukarı 13 milyon gencin üçte birinin boşta olduğu, bu yaşlardaki 3 milyona yakın kız ile 1 milyonu aşkın erkeğin eğitim ve iş imkanlarından mahrum kaldığı belirlendi.



18-24 yaş grubundaki kızların yüzde 40.5'i "atıl", yüzde 5.9'u "işsiz" olarak kaydedilirken, erkeklerin yüzde 11.6'sının "atıl", yüzde 8.1'inin "işsiz" olduğu belirlenmesine yer verildi. Türkiye bu oranlarla eğitim ve istihdam dışı gençlerde OECD ortalamasını toplamda ikiye, kızlarda ise neredeyse üçe katladı.



YARISI LİSE OKUMUYOR









Diğer yandan, 15 yaşındaki gençler arasında zayıf okuryazarlık oranı OECD genelinde yüzde 22.2 olarak belirleme edilirken, Türkiye'de yüzde 40'ı buldu. 25-34 yaş grubundaki erişkinlerin ise yüzde 45.3'ünün lise eğitimi görmediği, yüzde 24.2'sinin lise mezunu olduğu, yüzde 30.5'inin ise yükseköğretim gördüğü kaydedildi. Bütün erişkinler arasında yalnızca ilköğretim görenlerin oranı bakımından Türkiye yüzde 43'le tüm ülkeleri geride bırakırken, bu oran Suudi Arabistan'da yüzde 24, Çin'de yüzde 29 oldu.



Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'dan eğitime yapılan harcama oranı Türkiye'de, yüzde 5.2 olan OECD ortalamasının yüzde 0.3 puan gerisinde kaldı.



ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ EKONOMİDEN KOPUK





OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim 2017" raporunda, üniversitelerdeki bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, iletişim teknolojisi dallarında eğitim görenlerin aşağı yukarı yüzde 90'ının basitçe iş bulabildiği ve bu kişilerin inovasyonu destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağladığı kaydedildi. "Birçok ülke nüfusları içinde bu dallarda eğitim alanların oranını artırmaya çalışırken, bu dallarda eğitim görmüş yüksek vasıflı göçmenleri çekmeye çalışıyor" denilen rapora göre, Türkiye'de ise üniversite öğrencilerinin yüzde 20'sinden azının bu dallara yöneldiği, yüzde 38'inin işletme, yönetim ve hukuk alanlarını seçtiği ifade edildi.