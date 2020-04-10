Ülkemizde Satışa Çıkan Huawei Mate Xs'in Stokları Tükendi
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Huawei, Teknoloji

Ülkemizde Satışa Çıkan Huawei Mate Xs'in Stokları Tükendi

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu Mate Xs modelinin stokları tükendi.

Huawei Mate Xs Stokları Tükendi

Huawei'nin online mağazası üzerinden 29.

10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:51
Ülkemizde Satışa Çıkan Huawei Mate Xs'in Stokları Tükendi

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu Mate Xs modelinin stokları tükendi.

Huawei Mate Xs Stokları Tükendi

Huawei'nin online mağazası üzerinden 29.999,00 TL fiyat etiketi ile satış sunulan Mate Xs'in stokları çok kısa bir süre içerisinde tükendi. Ürünün sayfasında "bu ürün şu anda stokta bulunmamaktadır" mesajı yazmakta.

8 inç büyüklüğe sahip ekran ile gelen Huawei Mate Xs gücünü Kirin 990 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 4.500 mAh bataryadan besleniyor. Bu bataryada 55W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ve cihaz 30 dakika içerisinde şarj olabiliyor.

Huawei Mate Xs'in arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 40MP ana kamera (geniş açılı, f/ 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f/ 2.2), 8MP telefoto kamera (f/ 2.4, OIS) ve 3D Derinlik Algılama.

Huawei Mate Xs'in stoklarının bitmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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