Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 31.2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 31.2

Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 31.2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hipertansiyonun, dört erkekten biri ve beş kadından biri ile erken ölümün başlıca nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı ülkemizde yüzde 31.2 olarak bildirilmiştir" dedi.

Hipertansiyonun, dört erkekten biri ve beş kadından biri ile erken ölümün başlıca nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı ülkemizde yüzde 31.2 olarak bildirilmiştir" dedi.

Hipertansiyonun, dünya çapında bir milyardan fazla insanı etkilediğini açıklayan Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun, hipertansiyonun kalp damar, beyin ve böbrek hastalıkları riskinde artışa yol açan çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğunu belirterek "Hipertansiyon, dört erkekten biri ve beş kadından biri ile erken ölümün başlıca nedenidir. Yetişkinlerde hipertansiyon görülme sıklığı ülkemizde yüzde 31.2 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise tansiyon ilacı kullananların yüzde 24.2'sinde hedef seviyelerde tansiyon değerine sahip olduğu saptandığını dolayısıyla birçok hastamızın istenen düzeyde tansiyon değerine sahip olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

"FAST FOOD VE PAKETLİ GIDALARI DİKKATLİ TÜKETİN"

Hipertansiyon riskini azaltmanın en önemli yollarından birinin tuz alımını düşürmek olduğunu belirten Boztosun "Tuz yiyeceklerimize sadece lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun çalışması için gerekli ana mineral olan sodyumun kaynağıdır. Ancak yıllar geçtikçe insanlar tuzu gereğinden çok daha cömert bir şekilde kullanmaya başladı. Sonuç olarak daha fazla insan obezite, yüksek tansiyon ve kalp problemleri gibi hastalıklara yatkın hale gelmeye başladı. Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz aslında günlük ihtiyacımızı karşılar. Bununla birlikte birçok fast food ve paketlenmiş yiyecekler ilave tuzlar kullanır. Bu tuzları her zaman göremesek de günlük tuz alımımıza katkıda bulunurlar. Bu abur cuburun tamamen kesilmesi gerektiği anlamına gelmez ancak mutlaka ölçülü olmak şarttır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'
Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık."
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Lale Karabıyık
Magazin Alişan Beren Saat Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 31.2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:23:51. #1.16#

title