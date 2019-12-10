Ülkemizde "evde keyif" olgusu öne çıktı!

10.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan "Ev keyfine yönelik ürünlerin toplam performansına baktığımızda, hem hacim hem de ciro olarak gıda ortalamasının çok üzerinde bir büyüme görmekteyiz. Bu kategoriler arasında kahveler, hazır toz tatlılar, dondurmalar, dondurulmuş gıda, noodle, cips ve benzeri kategorileri saymak mümkün." diye konuştu. Araştırmaya göre ev dışı aktiviteler düşerken, "evde keyif" artıyor. 10 alışverişçiden 8'i evde daha çok vakit geçiriyor.

Kaynak: Bültenler