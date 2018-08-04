Ülkemizde Ciddi Bir Vizyon Değişimi Yaşandı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemizde ciddi bir vizyon değişimi yaşanmış, hayali dahi kurulamayanlar hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 400 projeden oluşan 100 Günlük Eylem Planı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıkladığını anımsattı.

Erdoğan'ın, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için Türkiye'nin tamamını ilgilendiren icraat programında Samsun'a da müjdeleri olduğunu belirten Karaaslan, "26 milyar liralık bütçeyle gerçekleştirilecek 100 Günlük Eylem Planı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek icraatlar arasında Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti alanının Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışmaların tamamlanması da bulunuyor." şeklindeki bilgileri paylaştı.

Çiğdem Karaaslan, 100 Günlük Eylem Planı'nın, yeni dönemde icraatların hızla hayata geçeceğinin ilanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin ilk 100 Günlük Eylem Planı, yeni dönemde her alanda icraatların hızla hayata geçeceğinin ilanı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemizde ciddi bir vizyon değişimi yaşanmış, hayali dahi kurulamayanlar hayata geçirilmiştir. Adaletten ticarete, çevreden şehirleşmeye, tarımdan sanayiye, savunmadan bilişime her alanda yaşanan ilerlemeler bu dönüşümün sonucudur."

Karaaslan, dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer alan Kızılırmak Deltası'nın zengin biyolojik çeşitliliği ve kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanlarından biri olarak Samsun'un tanınırlığına büyük katkı sağladığını anlattı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Kızılırmak Deltası'nın daimi listeye girebilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiren Karaaslan, şu ifadelere yer verdi:

"5'inin bu dönemde tamamlanması, 6'sının inşasına, 22'sinin de projesine başlanması beklenen Millet Bahçeleri'nde projeleri hazırlanacak illerden birisi de Samsun olacak. İlk 100 Günlük Eylem Planı'nda Samsun'da hayata geçirilmesi planlanan icraatlar, sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği önemi göstermektedir. Binlerce proje içerisinden 400'ü açıklanan programla, sanayiden ulaşıma, kentsel dönüşümden turizme yeni yatırımlar hızlı icraat döneminde şehrimize kazandırılacaktır."