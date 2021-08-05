Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan...

Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı.