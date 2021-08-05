Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan...
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Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan...

Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı.

Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ülkemizde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan... - Haberler
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