Ülkem Partisi Kayseri İl Başkanlığına Nuh Mehmet Yakuter atandı
20.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:34
Ülkem Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Nuh Mehmet Yakuter'in atandığı bildirildi.
Ülkem Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Nuh Mehmet Yakuter'in atandığı bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, genel merkezin kararıyla Nuh Mehmet Yakuter'in, Ülkem Partisi İl Başkanlığına atandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakuter, "Kayseri'de yönetim ve teşkilatlanma çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Partimizin ilkeleri doğrultusunda şehrimizde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün