Ülkelerini Terk Etmek İsteyen Venezuelalılar İçin Kıtada Şartlar Zorlaşıyor

Ekvator Cumhuriyeti, Venezuela'yı terk etmek zorunda kalan göçmenlerin ülkeye girişini zorlaştırdığını açıkladı.

Ekvator yönetimi Venezuela'dan gelenlerin ülkeye girişi için pasaport sahibi olması gerekeceğini duyurdu.

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak üyesi olan iki ülkenin vatandaşları, düne kadar kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyordu. Karar Cumartesi akşamı yürürlüğe girdi.

Ekvator'a giren Venezuelalılar genellikle ülkeden geçerek Peru ve Şili'deki akrabalarının yanına gitmeye çalışıyor.

İki ülkeyle de sınırı bulunan Kolombiya, Ekvator'un bu adımını kınadı ve korumasız insanların sınırda çaresiz kalacağını vurguladı.

Son 15 ayda bir milyondan fazla Venezuelalı Ekvator'a giriş yaptı. Resmi tahminlere göre her gün 4 bin Venezuelalı Ekvator sınırından geçiyor.

Çoğu haftalarca yürüyen veya otostop çeken bu insanlar Ekvator'a ulaştıklarında bitkin oluyor.



Sınırdaki Kızıl Haç çadırında Reuters'a konuşan 50 yaşındaki Venezuelalı tamirci Gabriel Malavolta, "Benim pasaportum var ama nişanlımın pasaportu yok" dedi ve ekledi:

"Ne yapacağımızı bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da dönemeyeceğimiz. Nişanlımı açlıkla baş başa kalması için Venezuela'ya gönderemem.

"Venezuela'nın ne halde olduğunu hayal bile edemezsiniz. Aileler hep birlikte çöpten yemek topluyor."

BBC'ye konuşan Kolombiya Göç Ajansı Direktörü Christian Kruger Sarmiento, Ekvator'un bu adımının daha fazla sorun yaratacağı düşüncesinde:

"Pasaport istemek bu göçü engellemez çünkü insanlar keyiflerinden değil zorunluluktan ülkelerini terk ediyorlar.

"Olacak ilk şey kayıt dışı göçün artması. Bu da daha fazla sorun yaratır."

Venezuela'da ekonomik kriz, yıl sonu yüzde bir milyona varması beklenen enflasyon, gıda ve ilaca erişimde sıkıntılar gibi nedenlerle son iki yılda çok sayıda kişi ülkesini terk ederek diğer Latin Amerika ülkelerine gitti.

Fakat göçmenler her ülkede aynı şekilde karşılanmıyor. Cumartesi akşamı Brezilya'da Venezuelalı göçmenlerin kaldığı bir kamp saldırıya uğradı.

Venezuela sınırına yakın Pacaraima'da yerel halk, kampa düzenledikleri saldırıyla Venezuelalıları Brezilya sınırlarından çıkarak ülkelerine dönmek zorunda bıraktı.

Olay kentteki bir restoran sahibinin Venezuelalılar tarafından soyulduğu ve dövüldüğü iddiaları üzerine gerçekleşti.

Bunu protesto etmek için toplanan öfkeli kalabalık bir süre sonra Venezuelalıların kaldığı kampa saldırdı. Venezuela'ya kaçmak zorunda kalan göçmenlerin geride bıraktıkları eşyalar da ateşe verildi.



Sınırın öbür tarafında ise Brezilyalı bir aracın ateşe verildiğine yönelik haberler bulunuyor.

Brezilya göçün artması nedeniyle Venezuela ile sınır kapısını bu ay geçici olarak kapatmıştı. Sınır eyaleti Roraima'da binlerce Venezuelalı derme çatma yapılarda barınıyor.

Kıtadaki diğer ülkelere kısa sürede çok sayıda Venezuelalının göçmesi bu ülkelerde çeşitli gerilimlere yol açıyor.

Ekvator'dan önce Peru de Venezuelalılardan pasaport isteyeceklerini açıklamıştı. Fakat Peru'nun uygulaması 25 Ağustos'ta yürürülüğe girecek.