Ülkelerine Gitmek İsteyen Suriyeliler Öncüpınar'a Akın Etti

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar'a akın etti

KİLİS - Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'den 15 bin 463 kişi sabah saatlerinden itibaren ülkelerine geçti.

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlere gitmek için online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı, çocuklu aileler ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişlerinde öncelik veriliyor.

Geceden Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen çok sayıda Suriyeli, kuyruğa girdi. Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için asker ve polis 10 kişilik guruplar halinde işlem yapılacak bölgeye Suriyelilerin geçişlerini sağladı.

Bugün sabah itibariyle 15 bin 463 kişi ülkesine geçirken, geçişlerin 18 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Polis, jandarma görevlilerin eşliğinde Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, daha sonra Pasaport Polisi tarafından son kayıtları yapılmasına müteakip Gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile ülkelerine gidiyor.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarını yanlarında getirmeleri, aşı kartı Suriyelilerin dönüşlerinin ise 3 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.