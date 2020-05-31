Ülkelerine dönmek isteyen Mısırlılar, Katar'daki büyükelçilik önünde gösteri düzenledi Katar'da ülkelerine dönmek isteyen onlarca Mısırlı, Doha'daki Mısır Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Katar'da ülkelerine dönmek isteyen onlarca Mısırlı, Doha'daki Mısır Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Katar'da ikamet eden Mısırlılar sosyal medya üzerinden gösteriye dair görüntüler paylaştı. Göstericiler, "Bizim siyasetle alakamız yok." ve "Ülkemize dönmek istiyoruz." sloganları attı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye yaptığı olumsuz etkiler nedeniyle Katar'da pek çok şirket işçi sayısını azaltma yoluna gitmiş, bu da çok sayıda Mısırlı işçinin sözleşmelerinin yenilenmemesiyle sonuçlanmıştı.

Nisan ayı başında Katarlı bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısırlıların ülkelerine dönmesi için Katar'daki ilgili makamlarca bir uçak tahsis edildiğini ancak bu ülke makamlarının vatandaşlarını kabul etmek istemediğini belirtmişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, Haziran 2017'de patlak veren Körfez krizi nedeniyle gerilmişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, 5 Haziran 2017'de Katar'a tüm kara ve hava sahasını kapatarak ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA