Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma imkanı
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Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma imkanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin araştırma ve uygulama amaçlı ekim yaptığı tarla ve bahçelerde çalışarak hem alanlarıyla ilgili pratik yapıyor hem de geçimini sağlıyor.

Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma imkanı
21.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin araştırma ve uygulama amaçlı ekim yaptığı tarla ve bahçelerde çalışarak hem alanlarıyla ilgili pratik yapıyor hem de geçimini sağlıyor.

Üniversite yönetimince alınan kararla, koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilerin, araştırma ve uygulama amaçlı ekim yapılan üzüm bağı, elma bahçesi ve patates tarlasında çalışmasına olanak sağladı.

Tarla ve bahçelerde çalışan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde eğitim gören 10 öğrenci, kendi alanlarıyla ilgili pratik yapmanın yanı sıra elde ettikleri gelirle ülkelerinden uzakta maddi zorluk yaşamadan Kovid-19 sürecini atlatmaya çalışıyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle fakültelerinde de eğitime ara verildiğini ve esnek çalışma sistemine geçildiğini söyledi.

Tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Fakültemiz yaklaşık 200 dekarlık araştırma ve uygulama alanına sahip. Yaklaşık 40 dekar elma, 20 dekar yonca, üzüm koleksiyon bağı ve tıbbi aromatik bitkilerimiz var. Yaklaşık 120 dekarı da tarla bitkileri araştırma ve uygulamaları için ayırdık. Bu haftadan itibaren patates dikimine başlıyoruz." dedi

150 YABANCI ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Çalışkan, fakültede 33 ülkeden 150 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ve Kovid-19 salgını nedeniyle bazılarının ülkelerine dönemediğini belirtti.

Bu öğrencilerin yurtlarda ve evlerde kaldığını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz okulun tatil olmasıyla yemekhaneden yararlanamıyor ve maddi zorluk çekiyor. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi, uluslararası öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Onlara gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Biz de fakülte olarak en azından öğrencilerimize hem çalışma imkanı sağlayalım hem de az da olsa ekonomik destek olalım istedik. Üretim alanlarında işçiye ihtiyacımız oluyor, öğrenci varken ders uygulamaları boyutunda yapıyorduk ama şimdi öğrenciler olmayınca mecburen iş gücü satın almamız gerekecekti. İhtiyacı olan ve çalışmak isteyen yabancı öğrencilere bu imkanı verdik. Gönüllü olanları bir miktar ücretle çalıştırıyoruz. Onlar hayatlarından memnun, biz de bu süreci bu şekilde atlatmış oluyoruz."

"BURASI KENDİ ÜLKEMİZ GİBİ"

Tarımsal genetik mühendisliği doktora öğrencisi Nijeryalı Sani İbrahim (29) de üniversitenin ücretli çalışma imkanı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi. İbrahim, bu süreçte kendilerini yalnız hissetmediklerini ve Uluslararası İlişkiler Ofisinin her türlü yardımı yaptığını anlattı.

Tarımsal genetik mühendisliği doktora öğrencisi Pakistanlı Muhammad Naeem (30), "Üniversitemiz bizi sürekli arıyor, soruyor, bize destek veriyor, sıkıntımızın olup olmadığını soruyor. Pakistan ile Türkiye kardeş. Burada benim çok kardeşim var, burası benim ülkem gibi, sıkıntı yok. Arkadaşlarım bana çok yardım ediyor. Burası kendi ülkemiz gibi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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