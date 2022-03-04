Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistler Antalya'da misafir ediliyor

ANTALYA (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistler, Antalya'daki otellerde ücretsiz misafir ediliyor.

Tatil yapmak için Antalya'yı tercih eden çok sayıda Ukraynalı turist, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması üzerine ülkelerine dönemedi.

Tatil süreleri biten ve bankalardan para çekme sorunu yaşayan yaklaşık 300 Ukraynalı, Antalya'daki birçok otelde ücretsiz ağırlanıyor.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, AA muhabirine, Rusya Federasyonu'nun acımasız saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kahraman Ukrayna ordusunun başarılı ve profesyonel şekilde ülkelerini savunduğunu belirten Rustamov, "Ukrayna'daki halkımıza tam desteğiz var. Ukrayna halkımız çok farklı kültüre sahip. İster etnik, ister dini gruplar, bir olup vatanımızı savunuyor. Biz de Antalya'da onlar için insanı yardım anlamında elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Rustamov, Türkiye'nin insani yardımlar toplanması konusunda kendilerine çok destek verdiğini vurguladı.

"Türkiye kara gün dostumuz olduğunu gösterdi"

Vatandaşlarının ülkelerine dönemediğini ve otellerin onlara kapılarını açtığını aktaran Rustamov, şöyle konuştu:

"Türkiye bir kez daha bizim kara gün dostumuz, gerçek dostumuz olduğunu gösterdi. Türkiye bize her türlü insani yardımı gönderiyor. Özellikle AFAD, Kızılay, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına müteşekkirim. İnsani yardım konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ukrayna'ya dönemeyen vatandaşlarımız oldu, bu konuyu Antalya Valisi ile müzakere ettik. Onun izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle kriz masası oluşturduk. Ukraynalı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Antalya'ya tatil için gelen ve dönemeyen 300 civarında vatandaşımız bize başvurdu. Oteller çok yardımcı oldu, ücretsiz konaklamalarına izin veriyorlar. Türkiye'deki otellerde kalma sürelerini uzatıyorlar."

Rustamov, bankadan paralarını çekemeyen Ukraynalılara da yardımcı olduklarını, bu konuda sorun yaşayanların kendilerine başvurabileceğini dile getirdi.

"Bizi sokakta bırakmadılar"

Ülkesine dönemeyen Ukraynalı turist Yana Dorofeeva ise bir süre önce kızıyla kısa bir tatil için Antalya'ya geldiğini söyledi.

Eşinin 24 Şubat'ta kendisini arayarak savaşın başladığı haberini verdiğini anlatan Dorofeeva, şunları kaydetti:

"Konaklama süremiz bitti ve otelden çıkmak zorunda kalacaktık. Ukrayna Konsolosluğu ile iletişime geçtik ve başka bir otelde 9 Mart'a kadar kalma ve gıda konusunda yardımcı oldular. Türk halkı, burada kalan bütün Ukraynalılara yardımcı oluyor. Ücretsiz olarak otel ayarlanıyor. Antalya'daki bir arkadaşımız, zorlu sürecin devam etmesi halinde kendisinde kalabileceğimizi söyledi. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Yardımlar için teşekkür etmek istiyorum. Bizi sokakta bırakmadılar. Herkes elinden geldiğince yardımcı oldu. Konsolosluk, otel çalışanları, herkes durumumuzu, halimizi anladı, kayıtsız kalmadı."