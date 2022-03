Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli sporcular Bursa'da misafir ediliyor

BURSA (İHA) - Oryantiring müsabakaları için Türkiye'ye gelen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle geri dönemedi. Aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı aracılığıyla, 16 kişiden oluşan Ukraynalı milli sporcular, Bursa'da ağırlanıyor.

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, 17-28 Şubat tarihlerine Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ülkelerine dönemeyen 16 kişilik kafileye, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sahip çıktı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile iletişime geçildikten sonra, Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Bursa'ya davet edildi. Savaş sebebiyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, Pazar akşamı İnegöl'e geldiler. İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin (DOSTUM) konaklama tesislerini sporcular için açtı. Otobüsle ilçeye gelen Ukraynalı sporcular, DOSTUM tesislerinde Belediye Başkanı Alper Taban tarafından karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin sporcularının da Antalya'da kamp yaptığını ve onların aracılığıyla konudan haberdar olduklarını belirtti. Ülkelerine dönemeyen sporcuların İnegöl Belediyesi tarafından misafir edileceğini vurgulayan Başkan Taban, "Bu akşam DOSTUM tesislerimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada Ukrayna'dan Oryantiring yarışları için ülkemize gelen işitme engelli sporcu arkadaşlarımız var. Bu esnada Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaştan dolayı ülkelerine dönemedi. Gruptan ayrılan 4 arkadaşları olduğunu söylüyorlar. Şu an burada bulunan arkadaşlarımız da evlerine dönemeyecekleri için biz kendilerine misafir edebileceğimizi ilettik. Onlar da kabul etti. İnşallah onları en güzel şekilde konaklatacağız" dedi.

Savaşın bir an evvel sona ermesini istediklerini de vurgulayan Başkan Taban, "Buradaki misafirlerimiz işitme engelli sporcularımız. Tabi moralleri bozuk. Aileleriyle irtibat sağlamaya çalışıyorlar internet üzerinden ya da mesajlaşarak. İnşallah bizler de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda girişimleri olduğunu ve savaşın bir an önce durması noktasında çözüm için gayret ettiklerini ifade ettik. Burada huzur ve güvenle kalabileceklerini, onlar için ne ihtiyaç varsa karşılayabileceğimizi ifade ettik. İnşallah arkadaşlarımız bu akşamdan itibaren şehrimizin misafiri. En başından bu yana misafirlerimizle ilgilenen çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu vesileyle savaşın bir an evvel bitmesini temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Thacenko Vasily ise "İnegöl'e ve Belediye Başkanımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyoruz. Savaş çok kötü bir durum. Bunun bir an evvel sonuçlanmasını ve ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Ailelerimizle ilgili durum kötü. Ama buradayken de bir şey yapamıyoruz. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Antalya'da İnegöl ekibi bizimle ilgilendi. Burayla da irtibat kurularak bizleri şehirlerine davet ettiler" şeklinde konuştu.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)