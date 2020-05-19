Ülkelerine dönemeyen 45 akrobat ve dansçı Antalya'da form tutuyor
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Ülkelerine dönemeyen 45 akrobat ve dansçı Antalya'da form tutuyor

ANTALYA'ya 6 farklı ülkeden gelerek otellerde sahne şovu sergilemeyi planlayan 45 animatör ve dansçı, koronavirüs nedeniyle oteller kapatılınca kentte mahsur kaldı.

Ülkelerine dönemeyen 45 akrobat ve dansçı Antalya'da form tutuyor
19.05.2020 08:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:15

ANTALYA'ya 6 farklı ülkeden gelerek otellerde sahne şovu sergilemeyi planlayan 45 animatör ve dansçı, koronavirüs nedeniyle oteller kapatılınca kentte mahsur kaldı. Depoyu sahneye çeviren akrobatlar şovlarına burada hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19), turizmin başkenti Antalya'da turizm kadar eğlence sektörünü de olumsuz etkiledi. Uçuşlar yasaklanıp rezervasyonlar da iptal edilince kente turist gelmedi ve oteller bu yıl için planladıkları eğlence organizasyonlarını askıya aldı. Ülkeleri Küba, Arjantin, Kolombiya, Etiyopya, Gürcistan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelerek burada otellerde sahne gösteri yapan 45 akrobat ve dansçı, pandemi ilan edilince Antalya'da mahsur kaldı.

Hem ülkelerine dönemeyen hem de sahneye çıkamayan dansçılar, Seans Organizasyon'un Kundu'daki lojmanlarında konaklamaya başladı. Dansçı ve akrobatlar, formlarını korumak için yarın sahneye çıkacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Lojman içindeki bir depoyu gösterilerin merkezi haline getiren akrobatlar, tavana astıkları iplerle dans ederken bir başka akrobat çift ise bahçeye gerdikleri çelik halat üzerinde yürüme antrenmanı yaptı. Dansçılar ise küçük bir salonda ayna karşısında koreografilerini çalışıyor.Arjantin'den gelen Julieta Sgarlatta ve Gürcistan'dan gelen Nana Modebadze, dansı çok sevdiklerini ancak bu sezon dans edemeyecekleri için üzgün olduklarını söyledi. Dansçılar, formlarını korumak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve yeniden sahneye kavuşacakları günü beklediklerini belirtti.Seans Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay, sezonun açılmasını beklediklerini ifade etti. Sezon açılsa bile eğlence sektörünün bir anda sisteme dahil olamayacağını, insanların ülkelerinden gelip burada hazırlık yapmalarının uzun bir süre alacağını kaydeden Altay, "Bu süreçleri kaçırdık. Temmuzda açılması bekleniyor. O tarihlerde yine de müşterilerimizi memnun edecek şov hazırlıkları yapıyoruz. Bu yıl 800'e yakın dansçı gelecekti, pandemi başlayınca gelemediler. Şu an 50 kişilik ekip var. Burada karantina kuralları geçerli, sosyal mesafe ve hijyene uymak zorundalar" diye konuştu.

Sezonun bir an önce başlayacağından umutlu olan dansçıların ve akrobatların neşelerinin yerinde olduğu da gözlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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