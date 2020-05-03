Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri genç, yardım bekliyor
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Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri genç, yardım bekliyor

Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri genç, yardım bekliyor
03.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:02

AZERBAYCAN'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev, Iğdır'da mahsur kaldı.

AZERBAYCAN'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev, Iğdır'da mahsur kaldı. Geceyi bir caminin avlusunda geçiren Azeri gençler, yetkililerden yardım istedi.

Bir süre önce çalışmak üzere ülkelerinden Türkiye'ye gelen 3 Azeri vatandaşından ikisi Antalya'da, biri de İzmir'de buldukları çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Azeri işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Antalya ve İzmir'den sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıkan 3 kişi, Dilucu Gümrüğü'ne gitti. Burada sınırı geçmelerine izin verilmeyen Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev Iğdır'a döndü. Azerbaycan Konsolosluğu ile yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan 3 genç, paraları olmadığı için geceyi Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camii'nin avlusunda geçirdi.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'Gidecek bir yerlerinin olmadığını söyleyen Anar Abbasov, "Ülkemize gitmek için otobüsle Iğdır'a geldik. Buradan Dilucu Gümrüğü'ne gittik. Ne yaptıysak Azerbaycan'a geçemedik. Bizimle beraber bir İranlı ve Gürcü vatandaşı vardı. Onlar ülkelerine girdi. Fakat biz burada kaldık. Türk Gümrük yetkilileri, Azerbaycan tarafının bizi kabul etmediğini söyledi. Biz de mecburen Iğdır'a döndük. Paramız olmadığı için geceyi caminin avlusunda geçirdik. Türk yetkililerinden ülkemize gitmek için yardım istiyoruz. Azerbaycan bizi kabul etsin karantinada kalalım ama ülkemizde olalım. Kars Konsolosluğu'na ulaşamıyoruz, Iğdır Konsolosu da yapacak bir şey yok başınızın çaresine bakın diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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