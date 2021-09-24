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Ülkelerinde "otel karantinası" kalkan İngiliz turistler yine Muğla'yı tercih etti

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Ülkelerinde

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından bir günde 10 uçakla yaklaşık bin 500 İngiliz turist Muğla'ya ulaştı.

MUĞLA (AA) - İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından bir günde 10 uçakla yaklaşık bin 500 İngiliz Turist Muğla'ya ulaştı.

İngiltere'den Dalaman Havalimanı'na ilk uçuşların başladığı Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu.

Türkiye'ye gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin bir milyondan fazlası, tatilini Muğla'nın gözde turizm beldeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve çevresinde geçiriyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise Muğla'nın en büyük destinasyonlarının başında İngiltere, Rusya ve Ukrayna geldiğini kaydetti.

Muğla'ya bir milyonun üzerinde İngiliz turistin geldiğine dikkati çeken Güvenç, şöyle konuştu:

"İngiltere bizim kaynak pazarlarımızın başında geliyor. Pandemi öncesi döneme baktığımızda ekim ayında İngiltere'den ortalama 90 bin turist geliyordu. Bu rakam şu an için yaklaşık 60 bin. Ancak rezervasyonlar da devam ediyor. Bu sayı yine pandemi öncesi dönemdeki 90 bin rakamlara da ulaşabiliriz. Dün yaptığımız görüşmede sadece 2 günde bin kişinin rezervasyon yaptırdığını öğrendik. Tüm operatörler rezervasyonların beklediklerinin de üzerinde olduğunu ifade ediyor. İngiltere dijitalize olmuş bir pazar ve bu pazarın yüzde 48'i online. Dolayısıyla İngiltere gelişmeleri çok yakından izliyor ve çabuk adapte oluyor. "

İngiltere'de gelecek dönemde dijital marketing atağı yapacaklarını anlatan Güvenç, yaklaşık 3 milyon civarındaki dijital göçebeyi bölgeye çekmek istediklerini, Dalaman bölgesinin doğası ve kültürel değerleriyle bu yapıya uygun olduğunu söyledi.

İngiltere'de ekim ayının ikinci yarısında okul tatillerinin başladığına işaret eden Güvenç, "Tatillerin başlamasıyla rezervasyon akışı daha da hızlanacak. Yaptığımız temaslarda uçak planlamaları ve yolcu akışının kasım ayının ortalarına kadar süreceğini görüyoruz. THY de bölgeye kasım ayının ortalarına kadar uçak planlamasını devam ettirecek. İngiltere'de Londra dışında 10 şehirden daha uçuş devam edecek."

Güvenç, gelecek yılın rezervasyonlarının da başladığını ve çok umut vadettiğini anlatarak, önceki senelerdeki sayılara ulaşabileceklerini öngördüklerini ifade etti.

-"Muğla'ya hasret kaldık"

Tatil için daha önce de birçok kez Muğla'ya geldiklerini anlatan Peters-Elian Stevan çifti, uçuşların açılmasıyla yine ilk tercihlerini Muğla'dan yana kullandıklarını söyledi.

Salgın döneminde Türkiye ve Muğla'yı güvenli bulduklarını anlatan Stevan, "Bölgeye daha önce de birkaç defa geldik. Şimdi de uçuşların açılmasıyla çocuğumuzla birlikte tatil için geldik. Türkiye'yi çok seviyoruz. Salgın döneminde de çok sevdiğimiz Muğla'ya hasret kaldık." dedi.

Tatilcilerden Rabırts Berts, Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını ve salgın sürecinin iyi yönetildiğini düşündüğü için Muğla'nın tatil tercihi olduğunu kaydetti.

Bölgenin doğal güzelliklerine hayranlığı dolayısıyla Fethiye'ye tatil için gelen Keven ve Pam Staye, önceki yıl yine eylül ayında pandemi döneminde Muğla'ya geldiklerini söyledi.

Buldukları her fırsatta kente geldiklerini ve bölgeye hayran olduklarını anlatan Staye, "Buranın insanlarını, kültürünü, yemeklerini ve doğasını çok seviyoruz. Geçen yıl geldiğimiz de alınan önlemler çok iyiydi ve şu an aynı önlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle kendimizi burada daha güvende hissediyoruz. Tatilimiz yine daha önce bir kaç defa geldiğimiz Fethiye'de geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güvenli bir tatil için her şey düşünülüyor

Muğla ve ilçelerinde, turistlerin sağlıklı bir tatil geçirmesi için uçaklardan havalimanına, transferlerden otellerdeki tüm alanlara kadar detaylı tedbirler uygulanıyor.

Havalimanlarında Kovid-19 tedbirleri ön planda tutularak karşılanan turistler, tatillerini geçirecekleri, sağlıklı turizm sertifikasyonu alan otellerde hijyen ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak ağırlanıyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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