Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) hızlı yayılması ve risk grubu hastalarda ölümcül olması nedeniyle dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:09
Ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) hızlı yayılması ve risk grubu hastalarda ölümcül olması nedeniyle dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'in ardından İtalya'nın merkez üssü haline gelmesiyle dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ülkeler, önlemlerini artırdı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeler, önlemlerini artırıyor. Çok sayıda ülkenin ilk adımı koronavirüsün yayılmasını engellemek, ikinci adımı ise koronavirüs tespit edilen kişilerin tedavilerine devam etmek oldu. Dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan koronavirüs, 7 bin 954 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

'ÇİN'DEKİ ERKEN ÖNLEMLER, OLASI 700 BİN VAKANIN ÖNÜNE GEÇTİ'Çin'de koronavirüs tespit edilen vaka ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükselişin yavaşladığı gözlemlendi. Bu yavaşlamanın nedeninin ise Çin'in erken aldığı önlemler olduğu belirtiliyor. Aralık ayında ortaya çıkan virüsün yayılmaya başlamasıyla Çin, Ocak ayının sonlarında doğru uçuşları durdurdu ve Vuhan kentini karantina altına aldı. Ülke genelinde ve Vuhan'da sokak sokak dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin'de şehir içi toplu taşımanın durdurulması, eğlence mekanlarının kapatılması ve toplu etkinliklerin yasaklanmasının dünya genelinde 700 binden fazla vakanın ortaya çıkmasının önüne geçtiği öne sürüldü. Dünya genelinde vaka sayılarının artmasıyla da diğer ülkelerin benzer önlemleri aldığı gözlemlendi.İTALYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ VE ÖNLEMLER ARTIRILDIVirüs, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İtalya'da vaka sayısının artmasıyla etkilenen Avrupa'nın, koronavirüsün yeni merkez üssü olduğunu açıkladı. 2 bin 503 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 bin 506 vakanın bulunduğu İtalya'da 'karantina önlemleri' artırılırken; olağan üstü hal ilan edildi. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler dışında tüm dükkanlar kapatıldı. Ayrıca, Çin'deki gibi insanların toplu halde bir araya geldikleri etkinlikler de iptal edildi. Yetkililer, insanlara gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.MERKEL: ÜLKENİN YÜZDE 70'İNE BULAŞABİLİRİtalya'da virüsün yayılmasının ardından Orta Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları da artmaya başladı. Almanya'da 9 Mart'ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Almanya Başbakanı Merkel, virüs vakalarının artışının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu virüs nedeniyle ülkenin yüzde 60 ila 70'inin etkilenebileceğini belirtti. "Bu virüs bir test. Umarım bu testi geçeceğiz" diyen Merkel, Almanya'nın bu tarz bir olayla ilk defa karşılaştığını ve bu tedbirlerin ülkede ilk kez alındığını belirtti. Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve risk grubu olan yaşlıların korunması için bu tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.Almanya da Çin'e benzer şekilde eczane ve marketleri açık tutarak, eğlence merkezlerini ve insanların toplu halde bir araya geldiği etkinlikleri iptal etti.İSPANYA VE FRANSA'DA SINIRLAMALAR GETİRİLDİ11 bin 826 vakanın bulunduğu ve 533 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya'da sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildi. İspanyol polisinin, sokağa çıkma yasağını kontrol etmek için insansız hava araçlarıyla denetim yaptığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede en çok etkilenen kentlerden Madrid'de, hoparlörlerden insanlara sokağa çıkmamaları ve diğer insanlarla temaslardan kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.7 bin 695 vakanın bulunduğu ve 148 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketlere mali yardımlarda bulunacağını ve bunun için 300 milyon euro kaynak ayrıldığını da söyledi.İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: KARANTİNA YOKÇin ve İtalya'nın ardından en çok vaka sayısının görüldüğü İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin koronavirüsten en çok etkilenen kent ve bölgelerin karantina altına alınmayacağını açıklaması dikkat çekti. Başta başkent Tahran olarak üzere bazı şehirlerin karantina kapsamına alınacağına yönelik iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ne bugün, ne yarın karantina işlemi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.BELÇİKA'DA SINIRLAMAR GETİRİLDİBelçika'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.Belçika'da 1243 kişide koronavirüs tespit edilirken; 10 kişi hayatını kaybetti.ZELENSKİ: OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLEBİLİRUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da durumun henüz olağanüstü hal ilan edecek düzeyde kritik olmadığını, ancak, şartların gerektirmesi halinde, olağanüstü halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Volodimir Zelenski, herkesi karantina önlemlerine uymaya çağırarak, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

Ukrayna'da 14 kişide koronavirüs tespit edilirken; 2 kişi yaşamını yitirdi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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