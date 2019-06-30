Ülkeler Arası Serbest Veri Akışı Planı Osaka Track Onaylandı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'in Osaka Track adını verdiği, ülkeler arası serbest veri akışı planı, 24 ülke tarafından onaylandı. ABD, Çin, Rusya gibi büyük ülkeleri de içeren 24 ülke, Osaka Track planını destekleyen bildiriye imzasını attı.

Bu bildirinin sonucunda somut bir eylemle karşı karşıya kalınıp kalınmayacağı endişeleri ise zaten vardı. Katılımcılardan bazıları, çeşitli sebeplerden ötürü verilerine fazlasıyla korumacı davranıyor. Özellikle Çin ve Rusya, hem yerel hem de rekabetçi bir araç olarak verileri tutuyor ve siyasi muhalifleri engelleme konusunda bunları kullanıyorlar. Bu sırada Avrupa Birliği de ortaya çıkabilecek gizlilik ihlalleri ile ilgileniyor.

Hindistan, Endonezya, Güney Afrika gibi diğer G20 üyeleri ise bildiriyi imzalamadı. Hindistan, rekabet avantajını elinde bulundurmak için verileri paylaşmayı istemedi. Osaka Track, ulusal anlamda yardımcı olabilecek bir uygulama olsa da uzun ve belirsiz bir sürecin başlangıcı olduğu da söyleniyor.