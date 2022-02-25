Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu - Haberler
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Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu

AA - Güncel
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Uzun araç kuyrukları Otobüs içinde yolculuk yapanlar Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Uzun araç kuyrukları

Otobüs içinde yolculuk yapanlar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu

Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu

Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu

AA - Güncel

Ukrayna, Tragger, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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