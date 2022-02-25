Ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu
AA - Güncel
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Uzun araç kuyrukları Otobüs içinde yolculuk yapanlar Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Uzun araç kuyrukları
Otobüs içinde yolculuk yapanlar
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, Polonya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.