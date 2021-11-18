Ülkedeki uyuşturucu kaynaklı ölümler 5 yılda iki katına çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan rapora göre bu ülkede bir yıl içinde aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümler bir önceki yıla göre yüzde 28.5 arttı.

ABD'de son 1 yılda 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilen raporda bu sayının son 5 yılda iki katına çıktığı kaydedildi.

12 aylık dönemde tüm aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin yaklaşık üçte ikisine başta fentanil olmak üzere sentetik maddelerin sebep olduğuna dikkat çekildi.