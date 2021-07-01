"Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonu oluşturacak"
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"Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonu oluşturacak"

'Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonu oluşturacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonunun oluşturacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonunun oluşturacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının son durumuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Başkent Berlin'de düzenlenen toplantıda Bakan Spahn, korona virüsün Delta mutasyonunun dünya genelinde hızla yayıldığına dikkat çekerek, aşı olmanın önemini vurguladı. Bakan Spahn, Almanya'da şu an itibarıyla mevcut vakaların yüzde 37'sini Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirterek, "Ülkede bu ay tespit edilmesi beklenen vakaların yüzde 80'ini Delta mutasyonunun oluşturacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Spahn, "Yurt dışından gelenlerden kaynaklı enfeksiyon oranı yüzde 2 civarında. Bu oran daha fazla yükselmemeli. Geçtiğimiz yıl söz konusu oran yüzde 50'ye kadar çıkmıştı, o noktaya geri dönmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYE GİRİŞTEKİ KONTROLLERDE DAHA HASSAS DAVRANILACAK"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise karantina yükümlülükleri konusunda daha sıkı kontroller yapılacağını belirterek, AB ülkeleri arasında kullanımına başlanan dijital aşı sertifikasının büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Federal polisin Almanya'ya girişteki kontrollerde daha hassas davranacağının altını çizen Seehofer, "Karayoluyla Almanya'ya Balkan rotası üzerinden veya Türkiye'den geri dönenler için sınırlarda ve yol boyunca kontrolleri arttıracağız. Sınırlarda sabit kontroller yapılacak" dedi.

Bakan Seehofer, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası ile ilgili ticari hareket ettiğini belirterek, "Sağlık ticaretten önce gelmeli. Salgın, ticaretin gölgesinde kalmamalı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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