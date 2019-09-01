01.09.2019 18:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, 31 Mart seçiminden beri hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı sahtekarlık, riyakarlıktır, düzenbazlıktır. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da. Görevden alınan belediye başkanlarını yanına koyarak onlara destek veriyorlar. Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar" dedi. Konya'da Mevlana Meydanında düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere de şeker kotaları ile müjde vererek, "Pancar üretimi Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yıl sonu oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl üretimde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Allah bereketini versin inşallah. Konya'ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Programının 5'ncisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatının bu büyük organizasyonunu Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına başkanımız Uğur İbrahim Altay ev sahibi şehir sözleşmesini Kasım ayında imzalayacaktır. Konya'nın da her alanda daha çok üreterek bu yatırımların karşılığını vereceğine inanıyorum" dedi.

"BAY KEMAL, 'İŞÇİ ÇIKARTMAYACAĞIZ' DEDİ. ŞU ANDA ÇIKARTIYORLAR" Belediyeciliğin tam manası ile gönül işi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi gündüzümüze katarak gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Sokak, cadde, bina, hava su ve en önemlisi de insanıyla şehirlerimize hizmet ediyor eserler ortaya koyuyoruz. Hizmet de nasip ve niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz. Son seçim kampanyası dönemi boyunca CHP belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden hiçbir işçi çıkarmayacak kadar vermedik söz bırakmadı. Bay Kemal öyle dedi. İşçi çıkartmayacağız dedi. Şu anda çıkartıyorlar. Ne oldu? Bizim de yapacaklarımız var. Üstelik ne diyordu bay Kemal, namus sözü diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Ne yaptılar. Önce bizim böyle bir sözümüz yok deyip inkar yoluna gittiler. Sonra önlerine belgeler konulunca ajanslara sorun dediler. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkan ortada yok. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha birçok yerde olup bitenleri anlatmıyorum" şeklinde konuştu.

"ÜLKE VE MİLLETİN YANINDA OLACAKLARINA TERÖR ÖRGÜTÜ GÜDÜMÜNDEKİ PARTİNİN BORAZANLIĞINA SOYUNUYORLAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor. Kardeşlerim, böylece ne sözün, ne belgenin ve hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'da tiyatro diyenler asıl tiyatroyu kendileri seçimlerde oynadılar. CHP 31 Mart seçiminden beri hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı sahtekarlık, riyakarlıktır, düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları şeyler de var. Köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da. Kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla el ele dirsek temasında ve ne diyor, biz sizlerle beraberiz. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Özellikle İstanbul'u nasıl birlikte böleceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koyarak onlara destek veriyorlar. Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. 15 Temmuz faillerini lanetleyemeyenler, her zaman ülkesinin yanında yer alamayanlar siyasetçi, belediye başkanı olmaz. Bugün oynadıkları rollerle milleti kandırdıklarını sananlar en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıkınca Allah'ın izniyle milletten cevabını alacaklar."

"SINIRLARIMIZDA KURULAN TERÖR TUZAKLARI, EKONOMİMİZE KURULAN TUZAKLAR BİZİ HEDEFLERİMİZE ULAŞMAKTAN ALIKOYAMAZ" Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, herkesin öncelikli vazifesinin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kendimizin ne yaptığına bakacağız. Biz 15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içinde birlikte hareket ettiğimiz MHP ve diğer partilerle tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, partimizi en iyi şekilde çalıştırma gayretindeyiz. Ülkemizin ihtiyacı olan kanunları hızlıca çıkartmaya çalışıyoruz. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir süre var. İyi planlama, sıkı bir çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirmeliyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ekonomimize kurulan tuzaklar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Bunun için bir konuda sağlam durmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabia'mızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DEN NE KOPARTIRSAK KAR MANTIĞIYLA BİRİLERİ ŞİŞİRİLİYOR, POF POFLANIYOR"

"Ülkemize ve ülkemizin nezdinde bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birlik ve beraberliğimize saldırıyorlar" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaptıkları iş bu. AK Parti'den ne kopartırsak kar mantığıyla birileri şişiriliyor, pof poflanıyor. Siyaset hiçbir somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla veya tehditlerle yapılacak iş değildir. Eğer siyaset yapacaksanız çıkıp milletin huzuruna milletin, ülkenin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi ve nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Zira Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokatı atar bunu da görelim bilelim. Şahsımızın da AK Parti'nin kusuru eksiği olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk inancımızda sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan çekinmedik. Unutmayın kardeşlerim, ben sizleri çok seviyorum. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. İnşallah önümüzdeki dönem, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize birer birer ulaştığımız bir dönem olacaktır. Sadece desteğinize değil tekliflerinize de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek, çocuklarımıza birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakını asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakında attığımız kararlı adımları parlamento içi veya dışı devam ettireceğiz."

(Yasin Can - Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Kaynak: İHA