"Ülke TV'nin 7. Sporun Devleri Buluşuyor" programında ödüller sahiplerini buldu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7. Sporun Devleri Buluşuyor" programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7. Sporun Devleri Buluşuyor" programına katıldı.

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"Ülke TV'nin 7. Sporun Devleri Buluşuyor" programında ödüller sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

"Her branşta cimnastikten, atletizme, yüzmeye, futboluyla, basketboluyla, güreşiyle, geleneksel branşlarıyla şükürler olsun artan oranda bir başarıyı her geçen gün daha üst boyutlara taşıyoruz"

"Türkiye'mizin sporcuları, gençleri sadece Türkiye'nin değil gönül coğrafyamızın, insanlığın umudu olan gençler, sporcular"

Programda, AA Parlamento Müdürlüğü'nden Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü'nde TBMM'den ilk haberi geçmesi dolayısıyla "Başarı ve üstün cesaret" ödülü takdim edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,bakanlık olarak çok önem verdiğimiz bir proje; işi şansa bırakmadan yeteneklerimizi bizzat keşfederek ve onları yarınlara hazırlama projesiyle bugüne kadar bir milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik, bu hedefleri daha da farklı noktalara taşıyacağız.

Başkentte bir otelde düzenlenen "Ülke TV'nin 7. Sporun Devleri Buluşuyor" programında yılın başarılı milli sporcularına ve spor adamlarına ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun birleştiren, kardeşliğe, sevgiye, birliğe ve beraberliğe vesile olan pek çok güzel mesajı içerisinde barındırdığını belirterek, "Bu vesileyle sporun her bir branşında inançla, azimle gayretle kararlılıkla emek veren tüm sporcularımızı, çok kıymetli antrenörlerini, her daim yanlarında olan değerli aillerini bu vesileyle tebrik etmek istiyorum." dedi.

Sporun, sabır, özveri, uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu belirten Kasapoğlu, "Aynı zamanda bir kararlılık ve adanmışlık. Bugün sporcularımızı taltif etmek üzere bir aradayız, gayrete, emeğe alın terine saygı vesilesiyle bir aradayız. Ülke TV'ye, Kanal 7 ailesine, böylesine bir organizasyonla sporun sadece birkaç branştan ibaret olmadığını tüm yayınlarıyla ortaya koyan yayın anlayışı vesiyelesiyle aynı zamanda Ömer Önder beye spor programının sürdürülmesindeki emeği, katkısı vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz son 19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da çok önemli bir aşamayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli çabalarıyla, büyük katkılarıyla, güçlü liderliğiyle kat etti. Dün sporcumuz dahi olmayan branşlarda bugün tüm dünyada İstiklal Marşımızın güçlü mesasını seslendiren, bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sporcularının, gençlerinin, inançlarıyla, azimleriyle tüm dünyaya örnek olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yarınlar Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da bu çıtayı daha yukarılara taşıdığı yerler olacak. 19 yılda geldiğimiz mesafe tesis alt yapımız, futboluyla basketboluyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla, semt sahalarıyla, önemli bir devrimi ortaya koyuyor. İşte burada Türkiye'nin farklı vilayetlerini temsil eden değerli milletvekillerimiz var. Edirne'den Kars'a, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle 81 vilayette tüm dünyaya meydan okuyan bir alt yapı devrimini gerçekleştirdik. Stadyumlarımızın kalitesi, kapasitesi, bu anlamdaki rekabet üstünlüğü tüm dünya tarafından kabul görüyor."

Kasapoğlu, "Her branşta cimnastikten, atletizme, yüzmeye, futboluyla basketboluyla, güreşiyle, geleneksel branşlarıyla şükürler olsun artan oranda bir başarıyı da her geçen gün daha üst boyutlara taşıyoruz. İnanıyoruz ki olimpik ve paralimpik oyunlarda tüm sporcularımız gayretleriyle büyük büyük başarıları inşallah taçlandıracaklar. Biz sporcularımıza güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Türkiye'mizin sporcuları, gençleri sadece Türkiye'nin değil gönül coğrafyamızın, insanlığın umudu olan gençler, sporcular" şeklinde konuştu.

Tüm imkanlarını hiç bir engel tanımaksızın sporculara ve gençlere seferber etmeye devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Ülkemiz pandemiyi çok güçlü bir şekilde yönetti. Sporda da pandemiyi fırsata çevirdik, bakınız yüzmedeki son yıllardaki başarılarımız, cimnastikteki başarılarımız kazanılan ivmenin en güzel ispatı." yorumunda bulundu.

"Bir milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik"

"Hedefimiz büyük, biz büyük hedeflerin evlatlarıyız" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sporcularımız da dünyanın dört bir yanında her bir branşta iddiasını en yüksek noktaya koymuş sporcular. O yüzden yetenek taramasıyla spora yönlendirme projemiz; bakanlık olarak çok önem verdiğimiz bir proje; işi şansa bırakmadan yeteneklerimizi bizzat keşfederek ve onları yarınlara hazırlama projesiyle bugüne kadar bir milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik, bu hedefleri daha da farklı noktalara taşıyacağız. Biz tüm spor ailesi olarak spora gönül verenlerle beraber, tüm kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, halkımızla el ele vererek, inşallah ülkemizin layık olduğu başarı çıtasını futboldan satrança, hentbola her branşta en güçlü şekilde yakalayacağız, buna inanıyoruz."

Kasapoğlu, "İşte bugün aranızda olan sporcularımız, paralimpik sporcularımız onları özellikle tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte onların gayretiyle, dualarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarında ülkemiz en güzel şekilde temsil olacak. Ödül alan katılan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Spor ve Spor programının yapımcısı Ömer Önder beyi ve tüm ekibini kutluyorum." dedi.

TBMM İdare Amiri Alpay Özalan da konuşmasında ödüle değer görülen, takdir edilen bütün sporcuları ve spor adamlarını tebrik ettiğini belirterek, Ülke TV'de Ömer Önder'in sunduğu "spor ve spor" programının büyük bir ilgiyle izlendiğini belirtti. Özalan, Türkiye'de sporun ve sporcuların geldiği başarılı noktaya işaret ederek, yoğun programı nedeniyle programa katılamayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da selamlarını getirdiğini kaydetti.

AA Parlamento Müdürlüğü'nden Editör Yardımcısı Çelik'e "Başarı ve üstün cesaret" ödülü

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen sporcu ve spor adamlarına ödülleri takdim edildi.

Bakan Kasapoğlu, "yılın spora destek veren yerel yönetici" ödülünü Mardin Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam'a ve "yılın sporcusu" ödülünü de Para-Atletizm Özel Sporcular Milli Takımı'na ve Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı'na takdim etti.

Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici de özel ödüle layık görülen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Erkek Gol-bol Görme Engelliler Milli Takımı'na ödülünü takdim etti.

Programda "Yılın sporcusu" ödülüne layık görülen sporcular ise şöyle:

"Milli güreşçi Soner Demirtaş, milli boksçu Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, milli yüzücü Emre Sakçı, milli satranççı Gülenay Aydın, milli çekiççi Eşref Apak, milli judocu Bilal Çiloğlu, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol."

Milli eskirimci Nisanur Erbil ile milli badmintoncu Büşra Ünlü ise özel ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı Parlamento Müdürlüğü'nden Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e ise 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ilk haberi geçmesi ve yaptığı başarılı haberler dolayısıyla "Başarı ve üstün cesaret" ödülü takdim edildi.

Yılın spor kanalı ödülüne TRT Spor Yıldız, "Yılın haber ajansı" ödülüne Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu