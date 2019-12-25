Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu'
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Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu'

Macaristan'da nüfus doğum oranının giderek azalması sebebiyle ülkedeki 6 büyük doğum kliniğinin maddi açıdan desteklenebilmesi için devlet kontrolüne geçtiği belirtildi.Buna göre 1 Ocak 2020'den itibaren kısırlık, tüp bebek, yumurta ve sperm kalitesinin artırılması gibi tedaviler ücretsiz olacak

25.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:39
Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu'

Doğu Avrupa ülkesi 'da nüfus doğum oranının giderek azalması sebebiyle ülkede bulunan 6 büyük doğum kliniğinin maddi açıdan desteklenebilmesi için devlet kontrolüne geçtiği belirtildi.


Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kısırlık, tüp bebek, yumurta ve sperm kalitesinin artırılması gibi erkek ve kadınlara verilen ve doğurganlık hızını yükselten tedavilerin büyük bir kısmı devlet destekli ve ücretsiz olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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