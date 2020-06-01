Ülke normalleşmeye girdi, 2 ton tatlı dağıttı Ülke normalleşmeye girdi, 2 ton tatlı dağıttı Malatyalı esnaf, bugünü bayram olarak gördü bedava kadayıf dağıttı Korona virüs sürecinde 1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında kapalı birçok işyeri yeniden hizmete açıldı.

Ülke normalleşmeye girdi, 2 ton tatlı dağıttı

Malatyalı esnaf, bugünü bayram olarak gördü bedava kadayıf dağıttı

MALATYA - Korona virüs sürecinde 1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında kapalı birçok işyeri yeniden hizmete açıldı. Malatya'da da bir tatlıcı esnafı, bugünü bayram kabul ederek halka ücretsiz 2 tona yakın Diyarbakır Kadayıfı dağıttı.

Yeni tip korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2,5 ay önce tedbir amaçlı kapatılan, pastane, kafeterya, restoran gibi birçok sosyal alan bugün normalleşme süreci kapsamında kontrollü olarak yeniden hizmete açıldı.

Malatya'da da uzun süreden sonra yeniden kapılarını açan esnaflar, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmetlere başladı. Kentte uzun yıllardır tatlı sektöründe yer alan bir firma da, bugünü esnaflar için bayram kabul ederek halka ücretsiz Diyarbakır Kadayıfı dağıttı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun da katılımı ile tatlı ikramı gerçekleştirildi. 7 ayrı şubede aynı anda başlayan tatlı dağıtımında 15 bin porsiyon şeklinde toplamda 2 tona yakın kadayıf dağıtılırken, firma yetkilisi Sedat Alpkıray, "Yaklaşık 3 aydır hem vatandaşlarımız hem esnaflarımız mağdurdu. Bugün itibariyle normalleşme süreci çerçevesinde bizde 1 Haziran'ı milat kabul edip tatlı ikramında bulunmak istedik. İnşallah bu virüs belası biran önce hem ülkemizi hem de dünyayı terk eder" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'da, pandemi sürecinde dünyanın her yerinde sıkı tedbirler alındığını belirterek, Malatya'da da bu önlemlere vatandaşların harfiyen uyduğunu söyledi. Bu süreçte esnafların ve sanayicilerin de zorluklar yaşadıklarını ifade eden Sadıkoğlu, özellikle normalleşme sürecinde bugün bazı işyerlerinin yeniden hizmete açılmasını kutlayan esnaflara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de 21 Mart tarihinden itibaren alınan bazı tedbirler kapsamında yiyecek ve içecek sektöründeki işyerlerinin salgın kapsamında kapatıldığını anımsatarak, "Bugün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme sürecinde bu sektördeki işyerlerimiz kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Sedat Alpkıray kardeşimiz de bu noktada bugünü bayram sayarak halkımıza tatlı ikramında bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz, umarım biran önce bu virüs hem Malatya'mızı hem de Türkiye'mizi terk eder" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA