Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, acil çağrı merkezlerine ilişkin bilgi verdi.

Acil çağrı hatlarının tek numara altında birleştirilmesine yönelik çalışmaları anlatan Bahadır, haziran sonunda 81 ilde acil çağrı merkezlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanıldığını, acil çağrı merkezlerini arayanların konumunun otomatik belirlendiğini dile getiren Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

"4 dilde hizmet verilmekte, engelli vatandaşlarımız için Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir. 2020 yılında 53 ilimizde faaliyette olan acil çağrı merkezleri 88 milyon, 2021 yılı kasım ayında 81 ilimiz aktifken toplam 89 milyon çağrı karşılanmıştır. Bu yıl içinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça toplam 35 bin çağrı karşılanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla...

 Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

 Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title