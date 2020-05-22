Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
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Ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yerleri ile 3 bin 930 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Ülke genelinde
22.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:00

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yerleri ile 3 bin 930 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, ülke genelinde dün 08.00-24.00 saatlerinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Belirlenen 8 bin 392 noktada yapılan uygulamada 53 bin 896 personel, 217 dedektör köpekle görev aldı.

Kolluk görevlilerince, 10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, arandıkları tespit edilen 743 kişi ile çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 31 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Süresiz kapatma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere 150 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 1384, 65 ve üstü yaşlarda 286 olmak üzere 3 bin 930 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

Trafik kontrolleri

Ekiplerce, 159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi.

Uygulamada 1396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ve 25 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 254 mermi, 4 kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gram esrar, 4 gram eroin, 101 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 25 captagon, 101 sentetik ecza, 15 bin 850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kovid-19 ile mücadele amacıyla alınan tedbirler de denetlendi.

Süresiz kapatılan ve çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin kararlara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde semt pazarı, fırın, akaryakıt istasyonu gibi iş yerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin de 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kuralına riayet edip etmediklerine bakıldı.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı ile 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşların karara uyup uymadıkları da denetlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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