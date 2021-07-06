Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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