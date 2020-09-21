Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
21.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:24

Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 19-20 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde 43 bin 718 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 28 bin 19 araç sürücüsü hakkında "hız ihlali" nedeniyle işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Babel Arda Turan Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 20:25:34. #1.14#
title