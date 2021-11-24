Ülke Genelinde Radarla Hız Denetimi Gerçekleştirildi

Hız ihlallerini önlemek ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı "Hız Denetimleri" gerçekleştirildi.

•15 bin 744 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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