Ülke Genelinde Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi Gerçekleştirildi

Kazaları önlemek, sürücü ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 04-05 Aralık 2021 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 15 bin 788 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

• 992 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 450 sürücünün sürücü belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 81 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı, 191 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

• 239 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilirken 32 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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